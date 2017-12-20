Videoları milyonlarca izlenen YouTube fenomeni Işıtmak: Kanalı açar açmaz para kazanabilirsiniz ama...

Hürriyet yazarı Gülben Ergen'e konuşan YouTube'de videoları yüz milyonlarca izlenen YouTuber Orkun Işıtmak, 11 yıldır bu işi yaptığını ancak son üç yıldır bu para kazanabildiğini söyledi. 4 milyon 100 bin civarında abonesinin olan Orkun, YouTube'de en çok Merve Özkaynak, Duygu Özaslan gibi makyaj kanallarını sevdiğini, makyaj kanallarının kendisine değişik geldiğini ifade etti. Orkun, "Bir YouTuber kanalını açar açmaz para kazanmaya başlayabilir. Ama geçimini sağlayabilecek parayı kazanmak istiyorsa milyonlar tarafından izlenmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla kanal var ve parayı izlenmeye göre kazanıyorsunuz. Ne kadar çok izlenirseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz" dedi.

Ergen'e konuşan Işıtmak'ın açıklamaları şöyle:

Orkun, öncelikle tebrik ederim… Bu işi kaç senedir yapıyorsun?

2006 yılında başladım. O zamanlar 10 yaşındaydım. İlk başladığımda sihirbazlık numaraları yapıyordum. Bu numaraların nasıl yapıldığını gösteriyordum. Çünkü kendi hayatımda bunu hep merak ediyordum. Bazı numaraların nasıl yapıldığını bulmak aylarımı alıyordu. İnsanlar da bunları aradıklarında kolayca bulabilsinler diye nasıl yapıldığını videoya çekip YouTube’da koymaya başladım. Daha sonra oyun videoları yapmaya başladım. O zamanlar 300 abonem vardı. 2011 yılıydı. Benim için o kadar önemliydi ki sırf 300 abonem olduğu için özel bir video yapmıştım. Henüz aboneler, farklı kanallar filan yoktu YouTube’da.

Bu sırada ailen “Oğlum bunlar ne, sen ne yapıyorsun?” diyor muydu?

Her zaman dediler. Aslında yeni yaptığımı tam olarak 2-3 senedir biliyorlar. Onların gözünde bilgisayarda bir şeyler yapan, videolar çeken ve insanlar tarafından takip edilen biriyim. Bu aslında ailemin idrak edemediği, Türkiye’de de olmayan bir şeydi. Daha sonra gazetelerde, televizyonlar ve reklamlarda görünce “Bizim oğlan bir şeyler yapıyor” dediler. Artık arkadaş çevreleri sorduğunda “YouTuber oğlumuz” diyorlar. Son iki senede YouTube izleyen kitle sayısı çok arttı. Artık herkes YouTuber’ın ne demek olduğunu biliyor. Ben kendimi tanıtırken “YouTube’a video koyuyorum” demektense “YouTuber’ım” diyorum.

Öğrenci misin?

Evet. Bahçeşehir Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği okuyorum. Çok sevdiğim bir bölüm.

Annen ve baban ne iş yapıyor?

Babam tarih öğretmeni, annem halkla ilişkiler uzmanı. Ailem İzmir’de yaşıyor. Ben

YouTube için 4 sene önce İstanbul’a taşındım.

Bir youtuber kanalının açar açmaz para kazanabilir

Bu sene ilk defa Altın Kelebek’te de kategori açıldı… Enes Batur’un ödül alacağını tahmin ediyor muydun?

Evet ilk defa girdi. Farklı ödül törenlerinde de son yıllarda “En İyi YouTuber” kategorisi açıldı. Enes’in ödül alacağını tahmin ediyordum.

Bir YouTuber ne kadar zaman sonra para kazanmaya başlar?

Bir YouTuber kanalını açar açmaz para kazanmaya başlayabilir. Ama geçimini sağlayabilecek parayı kazanmak istiyorsa milyonlar tarafından izlenmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla kanal var ve parayı izlenmeye göre kazanıyorsunuz. Ne kadar çok izlenirseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz.

Bu nasıl oluyor?

Videoların başında çıkan reklamlar ne kadar fazla olursa o kadar çok para kazanıyorsunuz. Ne kadar fazla izlenirseniz de o kadar çok reklam çıkıyor.

Kendi kanalında çıkan reklamları seçme hakkına sahip misin?

Onu biz seçemiyoruz. İçeriğe göre belirleniyor. Eğer ben eğlence kategorisini seçersem o kategorideki markaların içerikleri çıkıyor. Reklam veren kendisi seçebiliyor. Yani biz eğlenmeyi seçtiğimiz için mesela çok alakasız bir reklam çıkmaz.

Hedef kitlen kimler? Ağırlıklı olarak çocuklar ve gençler mi?

Ana yaş kitlem 18-24. Sonra 24-35, 35-44 ve en son 13-17. Bu bana da çok enteresan geliyor. Genelde yaşı küçük kitlenin hayranlığı fazla olduğu için etkileşimi daha fazla oluyor. Kendini daha yakın hissediyor.

Video içeriklerini kaç kişi ve neye göre belirliyorsunuz?

Bizim genellikle 2 ay öncesinden içeriklerimiz hazır oluyor. Çekimlerimiz de hazır oluyor ve stoklu gidiyoruz. Konuyu güncel olaylara göre belirleyebiliyoruz. Yeni bir trend başladı diyelim ona ayak uyduruyoruz. Ya da kendimiz yeni bir trend başlatıyoruz. Genelde diğer kanalların aksine Türkiye’de ve dünyada hiç yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyoruz.

Örnek verir misin?

Mesela her yılbaşında “Evsizlere yılbaşı hediyesi” adında sosyal sorumluluk videoları yapıyoruz. Evsizlere gidip bu yılbaşında ne olsun isterdiniz diye sorup dileklerini gerçekleştiriyoruz. Kazak, ayakkabı ya da çiçek isteyenler oluyor. Onları elimizden geldiğince mutlu etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında geçen ay tekerlekli sandalyede bir gün geçirmek adlı bir video yaptık. Amacımız engelli insanların ne kadar zorluklar yaşadığını göstermekti. Bir günümü tekerlekli sandalyede geçirdim. Otobüse ya da metroya binerken ne gibi zorluklar yaşıyorlar, ülkemizdeki eksiklikler neler hepsini bu videoda göstermeye çalıştık. Aynı şekilde görme engelliler için de böyle bir video yaptık. Onu henüz yayınlamadık. Onların neler yaşadığını anlamak için bir gün boyunca hiçbir şey görmedim. Çok farklı içerikler yapıyoruz. Ölmeden önce yapılması gereken şeyler adlı bir serim var. Bunda genelde çok uç şeyler yapıyorum. Mesela Dubai’de uçaktan atlamak ya da Cape Town’da beyaz köpekbalıklarıyla yüzmek gibi.

Bunları genelde sponsorlu olarak mı yapıyorsun?

Sponsorlu olanlar da var. Sponsorlu içerikleri sponsorsuz olanlardan fazla tutmuyoruz, izleyicileri rahatsız etmemek için. Mesela Çernobil’e gittim. Belgesel gibi orada yaşananları anlattım. Hep böyle değişik ve eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında insanları bir şeyler yapmaya teşvik ettiğimiz videolar da var. “30 Gün” adlı bir seriye başladık. Bir insanın isteyip çabaladıktan sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Hayatım boyunca buna inandım. Çok uzun süreç içinde yapılabilecek şeyleri 30 gün içinde yapmaya çalışıyoruz. Mesela 30 gün gün boyunca her gün 2 saat spor yaptım. Beslenmeme çok dikkat ettim. Ve bende inanılmaz bir değişim oldu. Ben sıska halimle böyle bir vücut yapabildiysem 30 günde isteyen herkes bunu yapabilir. Amacımız bunu gösterebilmekti. Bu bir sınava çalışmak ya da bir hobiyi de yapmak olabilir.

Seni çocuklarımın arkadaşlarının annelerine de sordum... Herkes senin argodan uzak, çocuklar için uygun bir dil kullandığını söylüyor. Buna özellikle mi dikkat ediyorsun?

Ben her zaman buna dikkat ediyorum. Beni yaşı büyük insanlar da izliyor yaşı küçük çocuklar da. Ve küçük yaştaki insanlarda etkimiz çok fazla oluyor. Ne yaparsak yapmaya çalışıyor. O yüzden ağzımdan çıkan kelimelere çok dikkat ediyorum. Özel hayatımda da hiç küfür etmem. Eğer videoda bir küfür varsa bunu mutlaka sansürlüyoruz. Hiçbir videomda argo ya da kötü örnek olabilecek bir şey yok. Tehlikeli bir şey gösteriyorsak “Evde denemeyin!, ailenize danışın” diyoruz.

Gerçek hayatta kullanmadığım bir şeyin reklamını yapmam

Dünya sizce dijital anlamda nereye gidiyor?

İnsanlara hiçbir şey okutmuyor. Herkesin elinde telefon var. Her şey çok çabuk tükeniyor. İnsanlar kendilerini soyutlayacak bir şey arıyor. Herkes sadece bir şeyi kaydırmak ve video izlemek derdinde. Hatta artık bundan da sıkılmaya başlandı. 3 saniye izleyip kapatıyor insanlar. O nedenle dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. Son iki yılda YouTube ülkemizde inanılmaz gelişti. Neredeyse bütün markalar YouTube’a bir şey yapmaya çalışıyor. Geleneksel mecralardaki ünlüler YouTube’a girmeye başladı. Murat Boz kanal açtı, Çağla Şıkel’in de kanalı var. Artık yeni olay bu.

Markalarla işbirliğin nasıl oluyor? Profesyonel bir menajerle mi çalışıyorsun?

Benim bir menajerlik şirketim var. Markalar onlarla iletişime geçiyor. X bir marka gelip brifing veriyor. Markanın projesine göre fikir üretiyor. Markalar genellikle televizyona reklam verdikleri için bizi TV olarak görüyor. Ama YouTuber’ları ayıran en önemli özellik samimiyet. Ben günün sonunda metrobüste insanlarla sıkışık bir şekilde seyahat edebiliyorum. Ünlüler ulaşılmaz olduğu için biz evlerin bireyi gibiyiz. Bu nedenle sevmediğimiz bir ürünü tanıtmıyoruz. Gerçek hayatta kullanmadığım bir şeyin reklamını yapamam. Bir teknoloji şirketiyle gece AVM’de kalmak adlı bir video yaptım. Gece şirkete gizlice girdim ve sabaha kadar AVM’de kaldım. Şirketin çalışanlarının benden haberi yoktu. Mesela o video 10 milyon izlendi. Marka ile aramızda ortak bir köprü kurmaya çalışıyoruz.

Kaç kişilik bir ekibin var?

7 kişilik bir ekibiz. Kurgu, kamera ışık ve aynı zamanda tekstil şirketimde çalışan arkadaşlar var. Tişörtler yapıyoruz ve internet üzerinden satılıyor.

Burak Yeter'le single yapıyorum

Hedeflerinde neler var? Mesela bir TV programı teklifi gelse yapar mısın?

YouTube’da yaptığım içerikten çok farklı olmayacaksa, kendim olarak yer alabileceksem program yapmayı çok isterim. Bu arada Netd ile anlaştık ve bir albüm çıkarıyorum.

Şarkı mı söyleyeceksin?

Evet. Single olarak çıkaracağız. Sesim için eğitim alıyorum. Burak Yeter’le yapacağız. Justin Bieber’ın tarzına yakın bir şey yapma hayalimiz var. İlk şarkımız da İngilizce.

Şahane... Yurtdışına da açılırsın o zaman...

- İnşallah olur.

Peki YouTuber olarak yurtdışına açılmayı da istiyor musun?

Zamanında İngilizce başlasaymışım şansım olurmuş. Yurtdışında gelirle de çok daha yüksek. Reklam veren sayısı daha fazla. Yurtdışında çok büyük bir havuz var. YouTuber sayısı çok. Belki orada başlasaydım da es edebilirdim, bilemiyorum.

YouTube’da sahte takipçi ya da beğeni alma çok fazla gündeme geliyor. Ne diyorsun buna?

YouTube’da sahte takipçi ve sahne izlenme diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Özellikle şarkılar için söyleniyor bu. Ama bana pek mümkün gelmiyor. YouTube buna çok dikkat ediyor. Böyle bir durumda hemen siliyor. YouTube güvenilir

bir mecra.

11 senedir bu iyi yapıyorum 3 senedir para kazanıyorum

En büyük hayalin nedir?

- Açıkçası hiç düşünmedim. İnsanları etkilemeyi çok seviyorum. Onlara yeni bir şey katabilmek çok değerli.

İyi para kazanıyor musun?

11 senedir bu işi yapıyorum ve 3 senedir para kazanmaya başladım. 3 yıl öncesine kadar her şeyi cebimden karşıladım. Harçlıklarımı biriktirip kamera almıştım.

Makyaj kanallarını takip ediyorum

YouTuber’lar arasında bir video atışması var. O planlı yaptığınız bir şey mi?

- Bu yurtdışında başlayan bir akımdı. Bütün YouTuber’lar birbirlerine şarkı yapıyorlardı. Birbirlerini kötülüyorlar aslında ama tamamen eğlence için yapılan bir şey. Biz de öyle yaptık. Haberimiz vardı. Zaten bütün arkadaşlarla birbirimizi çok seviyoruz. Kimse kimseyi rakip olarak görmüyor.

Kimleri takip ediyorsun?

Herkesi takip ediyorum ama Merve Özkaynak, Duygu Özaslan gibi makyaj kanallarını çok seviyorum. Makyaj kanalları bana değişik geliyor o yüzden oturup izliyorum. Mesela highlighter’ın nasıl sürüleceğini size gösterebilirim. İzleye izleye hepsini öğrendim.

Bütün videolarım 800 milyon izlendi

Bütün sosyal medya hesapların eş zamanlı olarak mı yükselir yoksa hep YouTube kanalın her zaman önde mi gelir?

Takipçi anlamında YouTube önde. Çünkü çok uzun zamandır YouTube’dayım. 4 milyon 100 bin civarında abonem var. Ama Instagram’da 1.7 milyon takipçim var.

Bütün YouTube videolarının bugüne kadar ki toplam izlenme oranı nedir?

- 800 milyon civarında.

Türkiye’de özgün içerikle ilgili bir sorunun olduğunu düşünüyor musun?

Türkiye’deki içerik olayı bir mahalleye bakkal dükkanı açıp karşıya da bir rakibin dükkan açmasına benziyor. İçerikler birbirine çok benzer. Yapılan şeyler tekrar yapılıyor. Bu nedenle taklit gibi oluyor. İnsanlar hiç yapılmamış bir şeyi hayata geçirmek istemiyor. Bunun nedeni de ne yapsak tutar düşüncesi.

İnanılmaz... YouTube bir plaket yollamıştır artık...

Her 100 bin aboneyi geçenlere plaket yolluyorlar. Milyonu geçene de daha farklı bir plaket yolluyorlar. Bugüne kadar YouTube’dan iki plaket aldım. İstanbul’daki YouTube ekibiyle aramız çok iyi. Geçen hafta yılbaşı partisi vardı. 100 bin aboneyi geçen bütün YouTuber’lar bir araya geldi.