Video yapım şirketi çalışanı istifasını kliple verdi, 3 günde 4 milyon izlendi

Tayvan'da bir video yapım şirketinde çalışan Maria Shifrin, patronunu protesto etmek için işinden istifa etti. Patronunun iş anlayışını eleştiren Shifrin’in, Kanye West’in ‘Gone’ adlı parçasıyla işyerinde çektiği video, internette viral olurken, 3 gün içinde neredeyse 4 milyon kişi tarafından izlendi.

İnternet dünyası, son zamanların en ilginç istifalarından birine tanık oldu. Tayvan merkezli Next Media Animation adlı video yapım şirketinde çalışan yazar Marina Shifrin, sürekli reyting kovalayan patronuyla anlaşamadığı için istifa etti.

Videosunda, kaliteli içeriğe önem verdiğini belirten Shifrin, istediği şekilde çalışamadığı için artık sabrının tükendiğini ve istifa kararı aldığını belirtti.

Derdini istifa videosunda anlatmaya karar veren Shifrin, sabah yerel saatle 04.30’da işyerine gitti ve Kanye West’in ‘Gone’ parçası eşliğinde dans etti. Sıkıntısını ve istifa nedenini ise altyazılarda belirtti.

Shifrin, “Patronum videoların sadece ne kadar izlendiğini önemsiyor. Ancak önemli olan kaliteli içerik. Kalite geldikçe, izleyiciler de gelir” ifadesini kullandı.