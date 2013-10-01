T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Video yapım şirketi çalışanı istifasını kliple verdi, 3 günde 4 milyon izlendi

İnternet dünyası, son zamanların en ilginç istifalarından birine tanık oldu

01 Ekim 2013 13:56

Tayvan'da bir video yapım şirketinde çalışan Maria Shifrin, patronunu protesto etmek için işinden istifa etti. Patronunun iş anlayışını eleştiren Shifrin’in, Kanye West’in ‘Gone’ adlı parçasıyla işyerinde çektiği video, internette viral olurken, 3 gün içinde neredeyse 4 milyon kişi tarafından izlendi.

İnternet dünyası, son zamanların en ilginç istifalarından birine tanık oldu. Tayvan merkezli Next Media Animation adlı video yapım şirketinde çalışan yazar Marina Shifrin, sürekli reyting kovalayan patronuyla anlaşamadığı için istifa etti.

Videosunda, kaliteli içeriğe önem verdiğini belirten Shifrin, istediği şekilde çalışamadığı için artık sabrının tükendiğini ve istifa kararı aldığını belirtti.

Derdini istifa videosunda anlatmaya karar veren Shifrin, sabah yerel saatle 04.30’da işyerine gitti ve Kanye West’in ‘Gone’ parçası eşliğinde dans etti. Sıkıntısını ve istifa nedenini ise altyazılarda belirtti.

Shifrin, “Patronum videoların sadece ne kadar izlendiğini önemsiyor. Ancak önemli olan kaliteli içerik. Kalite geldikçe, izleyiciler de gelir” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

maria shifrintaylandistifavideoklip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24