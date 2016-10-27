T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Video paylaşım platformu Vine kapanıyor

Twitter'ın son dönemde Vine gibi önceden hazırlanan videoları paylaşan platformlar yerine Periscope ve canlı yayınlara ağırlık verdiği biliniyor

27 Ekim 2016 21:16

T24

Sosyal medya devi Twitter kısa videolar çekerek bunları paylaşma olanağı veren Vine'ı kapatacapını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, kapatılma bir anda gerçekleşmeyecek. Websitesi ve mobil aplikasyonlara erişebilecek olan kullanıcılar istedikleri videoları indirme olanağı bulacak. 

Twitter tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Açıklamada şöyle denildi: 

"Uygulama, web sitesi ya da çektiğiniz Vine'lar bugün hiçbir yere gitmiyor. Onlara değer veriyoruz ve bu işi doğru bir şekilde yürüteceğiz. Vine'larınızı indirebileceksiniz. Siteyi açık tutacağız çünkü şimdiye kadar yapılan bütün Vine'lara ulaşılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sitede ya da uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan önce haberdar edileceksiniz."

Twitter'ın son dönemde Vine gibi önceden hazırlanan videoları paylaşan platformlar yerine Periscope ve canlı yayınlara ağırlık verdiği biliniyor. Hatta NFL, Bloomberg gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşları da canlı yayınlara yöneliyor. 

Twitter Vine'ın neden kapatıldığını kesin olarak açıklamasa da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada üç aylık yaz döneminde işletmenin cirosunda sadece yüzde 9 oranında artış yaşandığı ve gelirlerin 616 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Bu yılın ilkbahar aylarında ciroda yüzde 20’lik bir artış yaşanmış, geçen yıl ise artış yüzde 58‘ler civarında seyretmişti.Son dönemde yaşanan büyümenin bir sosyal medya platformu için beklenenin altında kaldığı söylenebilir. 

 

Vine'dan veda mesajı: Bir ışık bırakın

 

Vine Twitter hesabından paylaşığı son mesaja "Bir ışık bırakın" notunu düştü. 

ETİKETLER

Vinekapanıyortwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24