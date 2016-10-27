Video paylaşım platformu Vine kapanıyor

T24

Sosyal medya devi Twitter kısa videolar çekerek bunları paylaşma olanağı veren Vine'ı kapatacapını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, kapatılma bir anda gerçekleşmeyecek. Websitesi ve mobil aplikasyonlara erişebilecek olan kullanıcılar istedikleri videoları indirme olanağı bulacak.

Twitter tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Açıklamada şöyle denildi:

"Uygulama, web sitesi ya da çektiğiniz Vine'lar bugün hiçbir yere gitmiyor. Onlara değer veriyoruz ve bu işi doğru bir şekilde yürüteceğiz. Vine'larınızı indirebileceksiniz. Siteyi açık tutacağız çünkü şimdiye kadar yapılan bütün Vine'lara ulaşılabilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sitede ya da uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan önce haberdar edileceksiniz."

Twitter'ın son dönemde Vine gibi önceden hazırlanan videoları paylaşan platformlar yerine Periscope ve canlı yayınlara ağırlık verdiği biliniyor. Hatta NFL, Bloomberg gibi dünyanın önde gelen medya kuruluşları da canlı yayınlara yöneliyor.

Twitter Vine'ın neden kapatıldığını kesin olarak açıklamasa da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada üç aylık yaz döneminde işletmenin cirosunda sadece yüzde 9 oranında artış yaşandığı ve gelirlerin 616 milyon dolara yükseldiği kaydedildi. Bu yılın ilkbahar aylarında ciroda yüzde 20’lik bir artış yaşanmış, geçen yıl ise artış yüzde 58‘ler civarında seyretmişti.Son dönemde yaşanan büyümenin bir sosyal medya platformu için beklenenin altında kaldığı söylenebilir.

Vine'dan veda mesajı: Bir ışık bırakın

Vine Twitter hesabından paylaşığı son mesaja "Bir ışık bırakın" notunu düştü.