‘Video oyunları çocuklar için faydalı olabilir’

AB'nin yaptığı bir araştırma, video oyunlarının yaratıcılık ve işbirliğini teşvik etme açısından çocuklar için faydalı olabileceğini ortaya koydu.



Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketiciyi Koruma Komitesi tarafından yapılan araştırmanın raporunda, video oyunlarının çok sayıda faydası olduğu gözlenirken, şiddet içeren davranışa yol açtığı yönünde kesin bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.



Raporun taslağını hazırlayan Hollandalı liberal milletvekili Toine Manders, "Video oyunları birçok örnekte tehlikeli değil, hatta önemli becerilerin gelişimine katkıda bulunabilir" dedi.



Video oyunları sektöründen geçen yıl toplam cironun 7 milyar Avro'yu geçtiği belirtilen araştırma raporunda, video oyunlarının stratejik düşünce, yaratıcılık, işbirliği ve yenilikçi düşünceyi uyardığı görüşü dile getirildi.



Raporda, tüm video oyunlarının çocuklara uygun olmadığının ve bazı oyunlarındaki şiddetin özel durumlarda şiddet içeren davranışı "harekete geçirebileceğinin" de altı çizildi.



(AA)

