Video oyunları beyni gençleştiriyor

Stratejik video oyunları oynamak yaşlı insanlarda hafızayı, muhakemeyi ve diğer yönetimsel zihinsel yetenekleri geliştiriyor.



Zaman gazetesinde yayımlanan haberde, Illinois Üniversitesi yakınlarında Urbana-Champaign şehirlerinde yaşayan ortalama 69-70 yaşlarında olan 39 sağlıklı insan üzerinde yapılan araştırmada, stratejik video oyunlarının yaşlıların hafızalarını artırdığı bulundu.



Çalışma başladığında katılımcıların hiçbiri video oyuncusu değildi. Katılımcılar değişik zihinsel yetenek testlerinden geçirildikten sonra, 2 gruba ayrıldılar. 2 aydan fazla süren çalışmada, ilk gruptaki kişilere her bölümü 90 dakika süren 15 bölümlük "Rise Of Nations" isimli bir video oyunu oynatıldı. Diğer gruptakiler ise hiç video oyunu oynamadı.



Sıfırdan bir ulus yaratma imkânı sunan ve sonrasında yarattığınız ulusun altyapısını düzenlemenizi, vatandaşlarıyla ilgilenmenizi ve sınırlarını genişletmenizi isteyen bir oyun olan "Rise Of Nations"da, bunları yaparken ordu gücü kullanmak ya da anahtar sektörlerde pazar payına sahip olarak egemenlik kurmak oyuncunun seçimine kalıyor. Oyuncu topla tüfekle savaşabiliyor ya da piyasa stratejileri geliştirerek yolunu çizebiliyor.



Araştırmacı Chandramallika Basak, "Oyunda tüccarlara veya kendinizi korumak için orduya ihtiyacınız oluyor. Eğitim ve gıda için kaynaklarınızın bir kısmını kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Bu oyun kaynak yönetimi ve planlama üzerinde duruyor. Sanırım, yaşlılar için bu önemli, çünkü onlardan birçoğu günlük yaşamda ayrı ayrı plan yapıyor ve kaynaklarını yönetiyor" dedi.



Araştırma sona erince, tüm katılımcıların zihinsel yetenekleri tekrar test edildi. Oyun oynamayanlarla karşılaştırılınca, oyun oynayan yaşlıların hafızalarını çalıştırmada, kısa süreli hafıza, muhakeme ve görevleri birbirine bağlamada daha iyi gelişme gösterdikleri bulundu.