Video çekerken ateş alan kurusıkı tabanca hayatına mâl oldu!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir sosyal paylaşım sitesi için video çeken 17 yaşındaki Muhammet Halim Taşdemir elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Dün saat 22.30’da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı.



Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı.



Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taşdemir’in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.