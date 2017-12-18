Vida'nın transferi zora mı giriyor 

Vida - Dynamo Kiev -Beşiktaş ve İngiliz takımları arasında ilginç gelişmeler

Beşiktaş kanadı: \'\'Resmi olarak biten bir şey yok\'\'

Beşiktaş\'ın 1.5 yıldır kadrosuna katmak için uğraştığı Vida transferinde ilginç olaylar yaşanıyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL -(DHA) Domagoj Vida\'nın Beşiktaş ile kesin olarak anlaştığı ve Aralık ayı içinde Türkiye\'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı defalarca yazılmıştı. Son olarakda Dynamo Kiev başkanı Igor Surkis, geçtğimiz hafta Partizan maçıyla taraftarlara vede eden Vida için \'\'Biz Beşiktaş\'ın Vida\'ya sunduğu şartları sunamayız.Umarım Beşiktaş\'ta başarılı olur\'\' diyerek bu transferin bittiğini duyurmuştu.

Ancak; aradan geçen 10 günlük süreçte Vida transferiyle ilgili ilginç olaylar yaşanmaya başladı.

İlk olarak başkan Fikret Orman geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı basın toplantısında \'\'Vida\'da bitmiş bir şey yok.Olmama ihtimali de var\'\' diyerek bir anda transferin boyutunu değiştirmişti. Hırvat stopere İngiliz takımlarının ilgisinin olduğu ve ile Vida\'yı almak için Beşiktaş\'ın kapısını çaldıkları da yazılan haberler arasındaydı.Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hırvat basını da dünden itibaren Vida\'nın Dynamo Kiev ile sözleşme uzattığını flaş olarak duyurmaya başladı.

BEŞİKTAŞ KANADI: \'\'RESMİ OLARAK BİTEN BİR ŞEY YOK\'\'

Kapalı kapılar ardında konuşulan konu ise Dynamo Kiev Başkanı İgor Surkis\'in Vida\'ya Beşiktaş\'a gitmemesi ve kendisini İngiliz takımlarına daha iyi ücretle satabileceği konusunda ikna etmeye çalıştığı şeklinde.Eğer Vida, Dynamo Kiev ile sözleşme uzatırsa Beşiktaş ile yaptığı protokolün geçersiz olacağı ve Hırvat oyuncunun tazminat ödemeyeceği de dedikodular arasında.

Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra Beşiktaş transfer komitesi Vida transferi ile ilgili sadece \'\'Başkanımızın da söylediği gibi ortada resmi bir imza yok. Ancak iş resmiyete dökülürse konuşma durumumuz olur.Vida ile ilgili çok şeyler yazıldı çizildi ama bunların hiç bir resmi değildi.Aynı durum söz konusu. Vida, Avrupa\'dan da bir çok takımın listesinde olan bir oyuncu.Transfer hamle işidir, biz hamlemizi yaptık bekliyoruz.Transfer sezonu açıldığında her şey ortaya çıkar\'\' diyerek net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Görünen o ki Vida transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini oyuncunun bizzat kendisi tarafından yapılacak açıklamalar ve atacağı resmi imzalar belirleyecek.Beşiktaş kanadı ise Hırvat oyuncu için tüm hamlelerini yaptı ve artık resmi adımların atılmasını bekliyor.