T24 LogoT24 Logo
Spor

Vida taraftarına veda etti yakında geliyor

İgor Surkis : "Vida' ya Beşiktaş'ın şartlarını sunamadık" Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde anlaşıp imza attırdığı Domagoj Vida dün gece taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti

08 Aralık 2017 12:51

İgor Surkis : \"Vida\' ya Beşiktaş\'ın şartlarını sunamadık\"

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Beşiktaş\'ın yaz transfer döneminde anlaşıp imza attırdığı Domagoj Vida dün gece taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.
Dynamo Kiev\'in UEFA Avrupa Ligi\'nde sahasında oynadığı Partizan maçında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Vida seyircisinin önüne çıkıp statta tur atarak tüm taraftarları selamladı ve veda etti.
Kiev\'in 4-1 kazandığı maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan başkan Surkis, Vida\'dan Beşiktaş\'ın şartlarını sunamadıkları için ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Igor Surkis, \"Vida takımın önde gelen oyuncularından biriydi ve doğal olarak bizim için büyük kayıp. Bugün taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti. Yarın bana da gelecek vedalaşacağız. Onun kalmasını isterdim ama farklı bir yok seçti. Ailesi ve çocukları için bu kararı aldı. Biz Beşiktaş\'ın Vida\'ya sunduğu şartları sunamayız. Beşiktaş\'ta da Dynamo\'da oynadığı seviyede oynamasını isteriz\" diye konuştu.
Bu arada konuşma arasında \"Beşiktaş\'tan bir miktar para alacağız\" diyen Surkis\'in bu açıklamasının doğru olmadığı ve Vida\'nın sözleşmesi bittiği için Beşiktaş\'ın Kiev\'e hiç bir şekilde para ödemeyeceği öğrenildi.
Önümüzdeki haftalarda İstanbul\'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat stoper Beşiktaş’a 3.5 yıllık imza atacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SurkisBeşiktaşDANAŞİSTANBULDHA BeşiktaşDomagoj VidaDynamo Kiev UEFA Avrupa LigiPartizanVidaKievSurkis Vida BeşiktaşIgor SurkisBugünYarınOnunAilesiBiz Beşiktaş VidaDynamoBuBeşiktaş KievHırvatBeşiktaşa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24