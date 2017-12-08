Vida taraftarına veda etti yakında geliyor

İgor Surkis : \"Vida\' ya Beşiktaş\'ın şartlarını sunamadık\"

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Beşiktaş\'ın yaz transfer döneminde anlaşıp imza attırdığı Domagoj Vida dün gece taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti.

Dynamo Kiev\'in UEFA Avrupa Ligi\'nde sahasında oynadığı Partizan maçında sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan Vida seyircisinin önüne çıkıp statta tur atarak tüm taraftarları selamladı ve veda etti.

Kiev\'in 4-1 kazandığı maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan başkan Surkis, Vida\'dan Beşiktaş\'ın şartlarını sunamadıkları için ayrılmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Igor Surkis, \"Vida takımın önde gelen oyuncularından biriydi ve doğal olarak bizim için büyük kayıp. Bugün taraftarlara ve takım arkadaşlarına veda etti. Yarın bana da gelecek vedalaşacağız. Onun kalmasını isterdim ama farklı bir yok seçti. Ailesi ve çocukları için bu kararı aldı. Biz Beşiktaş\'ın Vida\'ya sunduğu şartları sunamayız. Beşiktaş\'ta da Dynamo\'da oynadığı seviyede oynamasını isteriz\" diye konuştu.

Bu arada konuşma arasında \"Beşiktaş\'tan bir miktar para alacağız\" diyen Surkis\'in bu açıklamasının doğru olmadığı ve Vida\'nın sözleşmesi bittiği için Beşiktaş\'ın Kiev\'e hiç bir şekilde para ödemeyeceği öğrenildi.

Önümüzdeki haftalarda İstanbul\'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek olan Hırvat stoper Beşiktaş’a 3.5 yıllık imza atacak.