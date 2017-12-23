Vida Beşiktaş formasını giydi

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş ile anlaştığı söylenen ancak, daha sözleşme imzalanmadan başka takımlara transfer olacağı konuşulan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıya poz verdi.

Beklenen transfer gerçekleşiyor. Siyah-Beyazlı taraftarların transfer haberini beklediği Hırvat stoper Vida, Beşiktaşlı yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Beşiktaş formasıyla fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş ile sözlü olarak anlaşan hatta bir ön protokol yapıldığı konuşulan Hırvat stoper için, her gün yeni bir iddia gündeme geliyordu. Premier Lig\'den teklifler var, formasını giydiğini Dinamo Kiev\'de kalacak gibi transfer dedikoduları konuşulurken, Domagoj Vida Beşiktaş formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Siyah-beyazlı kurmaylarla çektirdiği fotoğrafta Beşiktaş\'ın hesaplarını etkileyen Vida, fotoğrafın altına \"Hey Amigos! @besiktas #Beşiktaş #ComeToBeşiktaş\" notunu düştü.

(FOTOĞRAFLI)