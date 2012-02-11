Victoria’s Secret'ın meleği Abazoğlu defilesine çıktı

T24 - Victoria’s Secret’ın Brezilyalı modeli Ana Beatriz Barros, Cengiz Abazoğlu defilesinde güzelliği ve karizmasıyla Istanbul Fashion Week’e damga vurdu.



Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ile 2 yıldır ortak projelere imza attığı adL’nin yeni koleksiyonunun tanıtımı Istanbul Fashion Week (IFW) kapsamında dün akşam yapıldı. ‘1950’ adını taşıyan koleksiyonunu modaseverlerle paylaşan Abazoğlu’nun defilesi için iki gün önce İstanbul’a gelen Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü Brezilyalı modeli Ana Beatriz Barros, güzelliği ve karizmasıyla podyumu salladı. Aralarında Selda Car, Nur Gümüşdoğrağan, Wilma Elles gibi güzeller Barros’un yanında gölgede kaldı. 27 model ile 56 parça sergilendiği defilere Barros, 4 kıyafet giydi.

Fırtına gibi esti



Defileyi Deniz Seki, Derin Mermerci, Sinan Uzan, Sergen Yalçın, Ceylan Çapa - Burak Özçivit, Ebru Şallı ve 8 aylık hamile Pınar Tezcan ve Demet Evgar gibi ünlü isimler izledi. Anna Beatriz, podyumda adeta fırtına gibi eserken, diğer mankenleri gölgede bıraktı. Büyük bir alkış eşliğinde podyuma çıkan Beatriz, özellikle giydiği cesur elbise ile dikkatleri üzerinde toplayarak moda haftasına damgasını vurmayı başardı. Barros, defilenin ardından Beyaz Show’a konuk oldu.



Cengiz Abazoğlu da koleksiyon ile ilgili “2012 - 2013 Sonbahar - Kış adL + Cengiz Abazoğlu 1950’yi tasarlarken, o dönemin romantizmini 2000’li yılların modernizmine uyarladım. İlk kez alışılanın aksine biraz daha casual parçaların da yer aldığı; yeşil, saks ve gri renklerin yoğunlukta olduğu geniş bir renk skalasına hakim koleksiyonum önümüzdeki sezon ışıltılı adL kadınının tercihi olarak adL mağazalarında yerini alacak“ dedi.