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Victoria's Secret'a taze kanlar geliyor!

1 Aralık'ta düzenlenecek efsanevi Victoria's Secret defilesinde bu yıl yeni melekler kanat çırpacak.

02 Kasım 2009 02:00

1 Aralık'ta düzenlenecek efsanevi Victoria's Secret defilesinde bu yıl yeni melekler kanat çırpacak.

   Adriana Lima, Alessandro Ambrossio gibi ünlü
modellerin hamileliği yüzünden yeni model arayışına giren marka, Amerika'da halka açık seçmeler düzenledi. Yaklaşık 2 bin adayın katıldığı seçmelerden finale kalmayı başaran kızlar, şovun yayınlanacağı CBS kanalının web sitesindeki oylamayla belirlenecek.

Foto Galeri

 Kızlarda aranan özellikler şunlar:

 * En az 1.76 metre boyunda olmalı (çıplak ayak ölçülmüş olacak),

* Amerikan vatandaşı olmalı ya da 50 eyaletten birinde oturma hakkı olmalı,

* 18-30 yaş arası olmalı,

* 29 Ekim-3 Aralık tarihleri arasında New York'ta kalmaya engeli olmamalı,

* İngilizce okuma yazma bilmeli,

* Sağlık durumu mükemmel olmalı,

* Suç işlemiş, suça teşebbüs etmiş ya da sponsorları sıkıntıya sokacak bir durumu bulunmamalı,

* Victoria's Secret mağazaları için, CBS ve ortaklarında çalışmış olmamalı, çalışan biriyle ilişkisi bulunmamalı.

 

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