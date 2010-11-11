Victoria'nın melekleri 2011 için sahnede

T24 - Dünyaca ünlü iç giyim firması Victoria's Secret'ın her yılın son aylarında düzenlediği defilesi New York'taki Lexington Armory'de yapıldı. Firmanın yeni kreasyonunun tanıtıldığı defileye Katy Perry de şarkıları ve şovlarıyla renk kattı.
Her yıl defilelerin vazgeçilmez modelleri arasında yer alan Miranda Kerr ve Doutzen Kroes hamilelikleri nedeniyle podyuma çıkamadılar. Ünlü manken Heidi Klum'un podyumdaki eksikliği de hissedildi. Bu yılki şovda firmanın ince eleyip sık dokuyarak seçtiği genç kuşak mankenlerin ağırlığı dikkat çekti.