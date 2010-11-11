Victoria'nın melekleri 2011 için sahnede

T24

Her yıl defilelerin vazgeçilmez modelleri arasında yer alan Miranda Kerr ve Doutzen Kroes hamilelikleri nedeniyle podyuma çıkamadılar. Ünlü manken Heidi Klum'un podyumdaki eksikliği de hissedildi. Bu yılki şovda firmanın ince eleyip sık dokuyarak seçtiği genç kuşak mankenlerin ağırlığı dikkat çekti.