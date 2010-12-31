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Victoria Secret's yeni ürünleri birkaç saatte bitti

Online alışveriş sitesi kanalıyla ürünleri satışa çıkan Victoria’s Secret çamaşırları birkaç saat içinde tükendi.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - Online alışveriş sitesi kanalıyla ürünleri satışa çıkan Victoria’s Secret çamaşırları birkaç saat içinde tükendi. En büyük müşteri erkekler oldu.

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Türkiye'de mağazası bulunmayan, ancak iki yıldır online alışveriş sitesi Markafoni kanalıyla Türk tüketicilerine ulaşan dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret ürünleri satışa çıktıktan birkaç saat sonra tükendi.

Yılbaşı öncesi satış kampanyası en çok İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana gibi büyük şehirlerden ve Anadolu illerindeki genç erkeklerden ilgi gördü.

Kampanyada ‘Bra’ ve ‘Pantie Very Sexy’ serileri en çok satılan ürünler arasındaydı.
Sutyenlerde en çok 34C, külotlarda ise en çok L beden satıldı.

Siparişlerin yarıdan fazlası İstanbul’dan geldi. En çok sipariş alınan diğer ilk 5 il ise  Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Adana oldu.

Markafoni yetkilileri, ilk birkaç saat içinde ürünlerin yüzde 80’inin tükendiği Victoria’s Secret kampanyası süresincemarkaya ve ürünlere olan yüksek talep sebebiyle müşteri
hizmetlerine gelen, “Sepetimden ürünümü aldılar, o ürünü bana geri verin lütfen”  taleplerine de sık rastlandığını söyledi.

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