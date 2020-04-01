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Victoria's Secret modeli Alexina Graham, Koronavirüs'e yakalandı

01 Nisan 2020 14:33

Victoria's Secret için yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz model Alexina Graham, Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etti ve ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek sosyal izolasyona girdi.

Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere’de Nottinghamshire’da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtti.

Graham "Aslında New York’ta yaşıyorum ama bu günleri yalnız geçirmek istemedim" dedi. Fakat daha sonra Koronavirüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı.

Graham'ın, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Model sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

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