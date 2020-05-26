Victoria’s Secret mağazalarının dörtte birini kapatma kararı aldı

Kısa bir süre önce satışı gerçekleşen Victoria's Secret, Kanada ile ABD'deki mağazalarının dörtte birini kapatma kararı aldı.

Baş mali işler uzmanı Stuart Burgdoerfer, bunun Victoria’s Secret’ı “güçlendirmeyi” amaçlayan “çok önemli bir karar” olduğunu söyledi. Şubat ayında L Brands, Sycamore Partners’a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55’lik hissesini sattı, ancak Sycamore Partners Koronavirüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, önümüzdeki aylarda Kanada ve ABD’deki mağazalarının dörtte birini kapatacak. İç çamaşırı markasının sahibi olan ana şirket L Brands, pandemi satışlara zarar vermeye devam ettikçe mağazalarda daha fazla kapanma olabileceğini açıkladı.