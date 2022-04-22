Victoria’s Secret'ın ilk erkek modeli; Darren Barnet

Victoria’s Secret, hazırladığı cinsiyetsiz koleksiyon için ilk erkek marka elçisi olarak oyuncu ve model Darren Barnet ile çalışacağı öğrenildi.

Victoria’s Secret tarafından yapılan açıklamada, "Cinsiyet içermeyen tekliflerimizi genişletmeye ve bir marka olarak gelişmeye devam ederken, ortaklarımızın yalnızca müşterilerimizin çeşitliliğini temsil etmelerini değil; aynı zamanda bireysellik ve özgüveni de içermelerini sağlamak istiyoruz" denildi.

Victoria’s Secret PINK koleksiyonu cinsiyetsiz ürünleri arasında tişörtler, kapüşonlular, antrenman ekipmanları ve aksesuarlar bulunuyor.