Victoria's Secret'a kayyım atandı!

Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyım atandı. Markanın kayyım öncesi 785 çalışanı ücretsiz izne çıkardığı söyleniyor.

İngiltere'de 25 mağazası bulunan ama yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle mart ayından itibaren kapalı olan Victoria’s Secret’ın idaresini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte üstlendi.



Deloitte, mağazalar için müşteri aradıklarını ve ilk aşamada işçi çıkarmayacaklarını açıkladı.



Şirket yetkilerinden Rob Harding, Victoria’s Secret’ın salgının yeni kurbanlarından biri olduğunu söyledi.