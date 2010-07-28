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Victoria Beckham Vogue Türkiye'nin kapağında

David Beckham’la dünyanın en ünlü çiftlerinden birini oluşturan Victoria Beckham, dünyaca ünlü Vogue Türkiye dergisine kapak oldu

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Futbol yıldızı eşi David Beckham’la dünyanın en ünlü çiftlerinden birini oluşturan Victoria Beckham, dünyaca ünlü Vogue dergisine beşinci kez kapak oldu.

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Daha önce derginin İngiltere, Almanya, Hindistan ve Rusya basımlarına tek başına kapak olan 36 yaşındaki yıldız, bu kez Vogue Türkiye’nin kapağını süsledi. Eski Spice Girls müzik grubu üyesi olan ve son yıllarda moda tasarımı işine el atan Beckham, kapak fotoğrafında seksi siyah bir elbise ve elinde bir içki kadehiyle görüntülendi. Ellen von Unwerth imzalı fotoğraflarda Beckham, ince vücudu ve yanık teniyle birlikte bir dizi kadın iç çamaşırı, mayo, bikini ve elbiseyi de sergiledi. Dergide Yıldırım Mayruk gibi ünlü Türk modacıların yeni koleksiyonlarından tasarımlar da giyen Beckham, kendi soDaha önce derginin İngiltere, Almanya, Hindistan ve Rusya basımlarına tek başına kapak olan 36 yaşındaki yıldız, bu kez Vogue Türkiye’nin kapağını süsledi. Eski Spice Girls müzik grubu üyesi olan ve son yıllarda moda tasarımı işine el atan Beckham, kapak fotoğrafında seksi siyah bir elbise ve elinde bir içki kadehiyle görüntülendi. Ellen von Unwerth imzalı fotoğraflarda Beckham, ince vücudu ve yanık teniyle birlikte bir dizi kadın iç çamaşırı, mayo, bikini ve elbiseyi de sergiledi. Dergide Yıldırım Mayruk gibi ünlü Türk modacıların yeni koleksiyonlarından tasarımlar da giyen Beckham, kendi sonbahar-kış koleksiyonundan da parçalar sunma fırsatı buldu. Derginin içindeki yazıda ise Beckham, ‘avangart’ stillerinden dolayı Türk tasarımcılardan övgüyle söz etti.nbahar-kış koleksiyonundan da parçalar sunma fırsatı buldu. Derginin içindeki yazıda ise Beckham, ‘avangart’ stillerinden dolayı Türk tasarımcılardan övgüyle söz etti.

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