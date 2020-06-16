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Victoria Beckham: Çok dar giyinmek bir güvensizlik belirtisi

16 Haziran 2020 13:15

Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda tasarımcısı ve aynı zamanda moda ikonu olan Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirerek, "Vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" dedi.

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