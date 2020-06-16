Victoria Beckham: Çok dar giyinmek bir güvensizlik belirtisi

Eski Spice Girls üyesi, bugünün moda tasarımcısı ve aynı zamanda moda ikonu olan Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirerek, "Vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" dedi.

46 yaşındaki Beckham, zaman içinde giyim tarzının değişimine yönelik kendisine yöneltilen soruya, “Spice Girls’deyken, grubu giydiren stilistler vardı, fakat kişisel hayatımda herhangi bir stilistle çalışmadım. Eskiden korseyle şekillendirilmiş çok fazla kıyafet giyerdim ve hala bu kıyafetlerin bazılarını giyerim. Fakat tarzım zamanla daha rahat bir hal aldı” ifadelerini kullandı.

Independent'ın haberine göre, "Geriye dönüp baktığımda, sanırım hep çok dar, vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi" diyen dört çocuk annesi Beckham, iş yoğunluğu arttıkça, zamanla giyim tarzını değiştirdiğini söyledi.

Beckham, yaşlandıkça kendine olan güveninin arttığını söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Bana neyin yakıştığını, neyin güzel göründüğünü, neyin güvende ve rahat hissettirdiğini biliyorum. Artık giyim tarzımda kanıtlayacak herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Pop star olmayı özleyip özlemediğine yönelik soruyaysa Becham, o günlerde çok eğlendiğini ancak özlemediğini söyledi:

"Şu an yaptığım şeyi seviyorum. Spice Girls’le çok eğlenmiştim, fakat o günleri özlemedim, sahnede olmayı özlemedim. Moda kendimi rahat hissettiğim yer."