Victoria Beckham: Bacaklarımı tıraş etmem

İngiliz şarkıcı ve moda tasarımcısı Victoria Beckham, 4 çocuğu ve yoğun iş temposuna rağmen, hergün spor yapmak için sabahları saat 6'da kalktığını ve 6 kilometre koştuğunu belirtti.

Allure dergisine güzelliğinin sırları hakkında da konuşan Beckham ayrıca, bacaklarını hiç tıraş etmediğini çünkü yakın arkadaşı aktris Eva Longoria'nın tavsiyesi üzerine bacaklarındaki kılları lazerle aldırdığını da belirtti.

Operasyon hakkında açıklama yapan Beckham, "İnanılmaz bir olay. Eğer küçük kılların yeniden çıktığını görürseniz, düzeltmek için geri dönebiliyorsunuz.Ancak ben şanslıydım ve geri dönmek zorunda kalmadım. Eva Longoria'nın bana verdiği en iyi tavsiye bu oldu" dedi.

Daily Mail'in haberine göre, derginin 1999 yılında Londra'da girdiği göğüs büyütme ameliyatını hatırlatması üzerine silikonlar hakkında konuşan Beckham, onları "satın aldığını" belirterek,"ancak artık onlara sahip değilim" dedi.

'ABD'de geçirdiğim 6 yıl en mutlu dönemimdi'

Geçen yıl İngiltere'ye taşınan Victoria Backham, hayatının en mutlu zamanlarını Los Angeles'ta yaşadığını söyleyerek, "ABD'de geçirdiğim 6 yıl en mutlu olduğum dönemdi. Orada bir kadının kariyer sahibi olması, bir erkeğin sahip olması kadar kabul ediliyordu ve bu durumu çok sevmiştim" diye konuştu.