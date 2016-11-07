Victor Valdez'in bacağı delindi

Manchester City - Middlesbrough maçında Jesus Navas, Victor Valdes'ten topu almak istersen bacağına bastı. İspanyol kalecinin bacağı delindi.

Premier Lig'de 1-1 sonuçlanan maç sırasında City kanat oyuncusu Jesus Navas ile Victor Valdes bir pozisyonda karşı karşıya geldi.

İki İspanyol oyuncunun mücadelesi sırasında Navas'ın ayağı, Valdes'in baldırını ciddi bir şekilde yaraladı.

Pozisyon sonrası acı içinde yerde kalan Valdes yapılan müdahale ile oyuna devam ederken bacağında kramponun açtığı yara böyle görüntülendi.