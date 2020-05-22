Victor Ruiz: 2022'ye kadar sözleşmem var, Beşiktaş'ta çok mutluyum

Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Victor Ruiz, siyah-beyazlı kulüpte mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Victor Ruiz, İspanyol basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüpteki hedefleri, Türkiye'deki yaşantısı ve Süper Lig'in geri dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçı öncesinde müthiş bir atmosfere tanıklık edeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Ruiz, "Birçok takım arkadaşım bana günler öncesinden Galatasaray maçının yılın maçı olacağını söylemiş, harika bir atmosferin olacağını belirmişti. Ancak virüs sebebiyle maçı seyircisiz oynamak durumunda kaldık, yazık oldu" dedi.

"İstanbul, futbolla nefes alan bir şehir"

İstanbul'un futbolla nefes alan bir şehir olduğunu söyleyen Ruiz, "Takım arkadaşlarım bana şehirde dolaşmanın zor olduğunu, seni tanıyan herkesin tutkuyla yanına geldiğini söylüyordu.



Birkaç kez dışarı çıktım ve benim tanıyan insanlar da durdurup bir şeyler söyledi ancak çok bilinen bir oyuncu olmayınca, işler çok da zor olmuyor. Daha kötüsünü bekliyordum açıkçası" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta çok mutluyum"

Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirten Ruiz, "Kulübümde çok mutluyum. Türkiye'de çok rahatım. Herkesle iyi anlaşıyorum. Şu ana kadar aklıma ayrılık ile ilgili bir şey gelmedi. Bu virüs sonrasında yönetimin ne düşüneceğine bakacağız" şeklinde konuştu.