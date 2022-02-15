Victor Nelsson taraftarın tepkisine dayanamadı, sosyal medya hesaplarını kapadı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, taraftardan gelen tepkilere dayanamayınca sosyal medya hesaplarını kapattı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar düşme hattının 3 puan üstünde bulunuyor. Taraftar, Galatasaray'daki kötü gidişatın faturasını futbolculara kesmeye başladı.

Süper Lig'de son 14 maçta 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda taraftarın son kurbanı Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolculara tepkilerini göstermeye başladı.

Taraftar tepkisine dayanamayan Victor Nelsson sosyal medya hesaplarını kapattı.

Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray'daki ilk sezonunda 34 maçta forma giydi. 23 yaşındaki stoper lisansı yetişmediği için Giresunspor maçını kaçırırken, kart cezasından dolayı Hatayspor karşısında oynayamadı.