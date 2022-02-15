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Spor

Victor Nelsson taraftarın tepkisine dayanamadı, sosyal medya hesaplarını kapadı

Sarı-kırmızılılarda taraftar, kötü gidişin faturasını futbolculara kesmeye başladı

15 Şubat 2022 16:11

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, taraftardan gelen tepkilere dayanamayınca sosyal medya hesaplarını kapattı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar düşme hattının 3 puan üstünde bulunuyor. Taraftar, Galatasaray'daki kötü gidişatın faturasını futbolculara kesmeye başladı.

Süper Lig'de son 14 maçta 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılarda taraftarın son kurbanı Victor Nelsson oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolculara tepkilerini göstermeye başladı.

Taraftar tepkisine dayanamayan Victor Nelsson sosyal medya hesaplarını kapattı.

Sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euroya transfer edilen Victor Nelsson, Galatasaray'daki ilk sezonunda 34 maçta forma giydi. 23 yaşındaki stoper lisansı yetişmediği için Giresunspor maçını kaçırırken, kart cezasından dolayı Hatayspor karşısında oynayamadı.

 

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