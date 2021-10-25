Victor Nelsson: Tabiri caizse aptalca goller yedik

Galatasaraylı Victor Nelsson, Beşiktaş yenilgisiyle ilgili olarak "Tabiri caizse aptalca goller yedik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızıların Danimarkalı stoperi Victor Nelsson derbi sonrası beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"Maçtan sonra şu yanlıştı, bu yanlıştı demek doğru değil. Ancak tabiri caizse aptalca goller yedik. İlk golde bir orta vardı. Kalecimiz çıktı. İyi orta ve iyi goldü. Beni asıl sinirlendiren ikinci gol. Duran topta gelen orta. Bir bahane bulmak istemiyorum.

Batshuayi bana bir faul yaptı. Yüzde 100 faul. Faul olmama şansı yok. O pozisyon bir daha incelensin."