Victor Nelsson doğru mu yaptı, suyu neden yudum yudum içti?

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson'un suyu aralıklı ve yudum yudum içmesi geceye damgasını vurmuştu. Uzmanlara göre Nelsson doğrusunu yapıyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Hatayspor'u mağlup ettiği maç sonrası yayıncı kuruluşa röportaj veren Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un suyu aralıklarla yudum yudum içmesi dikkat çekmişti.

Nelsson'un suyu hangi amaçla bu şekilde içtiğini bilmiyoruz ancak suyu yudum yudum içmenin doğru yöntem olduğuna dair çok sayıda görüş var.

Kasların çalışma düzeyini artırıyor

Haberglobalin haberine göre; diyetisyen Esra Aran, kilo vermede suyu doğru tüketmenin büyük bir rolü olduğunu belirterek bir seferde çok fazla içilen suyun aynı hızla vücuttan dışarı atıldığını belirtiyor.

Bir bardak suyun, her saat başı küçük yudumlar halinde içilmesi gerektiğini söyleyen Aran, "Suyun içinde oksijen de var. Kaslara oksiyen takviyesi olduğunda kasların çalışma düzeyi bir kat daha artıyor, metabolizma hızlanıyor" dedi.

Bütünsel Yaşam ve Sağlık Koçlu Yaprak Üner ise suyun oturarak ve yudum yudum içilmesi gerektiğini belirterek, "Suyun vücudunuzda daha fazla kalması, direk bağırsaklara giderek vücuttan atılmaması ve mide asidi tarafından temizlenebilmesi için suyu ayakta kafanıza dikmek yerine, oturur vaziyette kısa aralıklarla yudumlayarak için" şeklinde konuştu.