Victor Nelsson: Aradaki fark yorgunluk

Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Puan kaybını yorumlayan Nelsson, "Kazanmamız gereken bir maçı 0-0 bitiriyoruz. Tam olarak nedenini bilmiyorum. Bugün için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren genç stoper, “Beraberlik istediğimiz sonuç değildi. Kazanmamız gereken bir maçı 0-0 bitiriyoruz. Tam olarak nedenini bilmiyorum. Bugün için üzgünüm. Bunu enerji eksikliği olarak düşünüyorum. Marsilya maçında toplu ve topsuz oyunda, orta koyduğumuz ruhla tam bir takım gibiydik. Aradaki farkın yorgunluktan kaynaklandığını düşünüyorum; ancak bu maçların da önemli olduğunu biliyoruz. Avrupa kupasındaki maçlardan da önemli olduğunu düşünüyoruz. Lige daha fazla önem vereceğiz.” diye konuştu.

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bizzat tanışmadığını ancak vefatı sebebiyle üzüldüğünü ifade eden Danimarkalı stoper, “Bir önceki başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini tanımıyordum; ancak iyi bir insan olduğunu duydum.” dedi.