Vice News muhabirleriyle tutuklanan çevirmen Resul serbest bırakıldı

Amerikan haber sitesi Vice News'ün 27 Ağustos'ta Diyarbakır'da tutuklanan çevirmen Muhammed İsmail Resul, 4 ay sonra serbest bırakıldı.
Vice News haber kanalında görev yapan muhabir Jacop Gingell-Hanrahan ve kameraman Philip John Pendlebury ile çevirmen Muhammed İsmail Resul, “silahlı örgüte yardım” iddiasıyla Diyarbakır’da tutuklanmıştı.
Voice of America'nın (VOA) muhabiri Mahmut Bozarslan'ın Twitter hesabında konuyla ilgili "Vice Tv ekibiyle birlikte Diyarbakır'da tutuklanan Iraklı Kürt tercüman İsmail Resul 4 ay sonra serbest bırakıldı" tweet'ini attı.