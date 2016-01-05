Vice News muhabirleriyle tutuklanan çevirmen Resul serbest bırakıldı

Vice News ekibi, IŞİD’den gözaltına alınıp PKK’dan tutuklanmış!

Gazetecilerin Cizre ve Diyarbakır’daki gösterilerde YDG-H üyeleri ile yaptıkları röportajlar ve kaydettikleri görüntülerden ötürü suçlandıkları ortaya çıktı