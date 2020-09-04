Vicdansızlıkta bugün; kaplana benzesin diye köpeği kimyasal boyaya buladılar!

Malezya'da bir köpeğin kaplana benzemesi için boyandığı ortaya çıkmasının ardından hayvanseverler harekete geçti.

Malezya’da sokaktaki bir köpeğin kaplana benzemesi için siyah ve turuncuya boyandığı görüntüleri basına çıkması tepkilere neden oldu. Olayla ilgili harekete geçen Persatuan Haiwan Malezya adlı hayvan hakları derneği harekete geçti.

Dernek, köpeği boyayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çağrıda bulunurken, yetkililerin suçluyu bulmaya çalışıp çalışmadığı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları da duruma tepki gösterdi. (DHA)