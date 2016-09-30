Vicdansızlık; 35 atı bir TIR kasasına sıkıştırdılar!

Adana’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, kasası branda ile kapatılmış bir TIR’da 35 at ele geçirdi.

Hürriyet’in haberine göre, Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu’nda uygulama yapan polis ekipleri, kasası branda ile kapatılmış olan 54 yaşındaki Ali Çalışkan yönetimindeki 01 JY 038 plakalı TIR’ı durdurdu. TIR’ı kontrol eden ekipler, vücutları yara içerisinde olan 35 at buldu. Uzun yolculuk sırasında ayakta durmaktan bitkin düşen atları, Kars’tan alıp, Adana’nın Karataş İlçesi’ne götürdüğünü söyleyen Ali Çalışkan, “Bana Adana’ya gideceğini söylediler. Toplam 44 at vardı, ben hayvanlar sıkışmasın diye 9’unu almadım. Toplam 35 atı Adana’ya getirdim. Kim ne yapacak bilmiyorum” dedi.

Sevk belgesi ve veteriner belgesi bulunmayan atlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.