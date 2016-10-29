Vicdansızlık; 3 kedi bıçaklandı, boğuldu ve yakıldı!

Antalya Lara'daki Düden Park'ta 3 kedi, işkence edilerek öldürüldü. Kedilerden birinin bıçaklandığı birinin boğulduğu birinin de yakıldığı tespit edildi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'nın Lara Bölgesi'nde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada, belediyenin kurduğu Düden Park Kedievi'ne sabah yiyecek getiren hayvanseverler vahşetle karşılaştı. Kurban Bayramı arifesinde bir kedinin yakılarak telef edildiği, geçen hafta ise bir kedinin tecavüz edilerek öldürüldüğü parkta, bu sabah 3 kedinin daha cesedi bulundu. Her gün hayvanseverlerin mama getirdiği ve zaman geçirdiği kedievinde, bir kedi yakılmış, biri suda boğulmuş, biri de bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.





"Tam anlamıyla vahşet"





Karşılaştığı manzarayı 'Tam almaıyla vahşet' olarak niteleyen hayvansever Ajda Babacan, "Siyah bir kediyi yakmışlar. Bir metre ötede gördüm, boğulmuş bir kedi, çıkardık sudan, canlı canlı suya atılmış ve şişmiş. Tekrar bir tane gördük, o da bıçaklanmış. Sanırım iki yerinden. Daha 10 gün öncesinde tecavüze uğramış bir kedi vardı. Düden Park'ın hiçbir emniyeti, güvenliği yok. Belediyeden, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.





"Dün hiçbir şey yoktu"





Gündüz hayvanseverlerin, çocukların parka gelerek kedilerle zaman geçirdiğini belirten Babacan, "Dün hiçbir şey yoktu ama bugün sabah geldiğimizde bambaşka manzarayla karşılaşıyoruz. Ölü kediler yakılmış. Kurban Bayramı'nın arifesinde de yakılmış, patisi kesilmiş bir kedi vardı. İşkence ediyorlar. Hiçbir güvenlik yok, kamera, aydınlatma yok. Gece güvenli değil" diye konuştu.





Ateşe verilip yakılmış





Parktaki kedileri sürekli besleyen Yana Kral ise son haftalarda karşılaştıkları manzaranın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Geçen hafta tecavüz edilerek öldürülmüş bir kedi bulduklarını kaydeden Yana Kral, "Şimdi bıçaklamışlar, yakmışlar, dayanamıyoruz artık.

O kadar denge kaybeden insanlar burada dolaşıyor buna bir çözüm bulmak istiyoruz. Bugün mama vermeye geldik arkadaşımla ve cansız. Bir kedide kan lekesi var, bir tanesi su içine canlı bırakılmış ve boğulmuş, bir tanesini ateşe verip yakmışlar. Sadece iskelet ve ayakları kalmış. Öyle bir vahşet görüyoruz burada maalesef" dedi.