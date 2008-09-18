Vicdansız anne-babaya 20'şer yıl

Diyarbakır'da işitme engelli kızları 18 yaşındaki B.K.'yı para karşılığında erkeklere pazarlamakla suçlanan anne ve baba ile kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan bir kişi hakkında, 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan raporda, engelli B.K.'nın boyun ve ense kısmında kızarıklıklar tespit edildiği, kızlık raporunda bâkire olmadığı, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca verilen raporda ise beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olduğu kaydedildi.



Diyarbakır'ın Suriçi Semti'nde sağır, dilsiz olan öz kızları B.K.'ya para karşılığında zorla erkeklere pazarladıkları suçlamasıyla baba 42 yaşındaki Y.K., anne 35 yaşındaki H.K. ile özürlü kıza tecavüz ettiği tespit edilen 30 yaşındaki D.G., geçen Temmuz ayında tutuklandı. 3 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, anne H.K.'nın belli bir ücret karşılığında işitme ve konuşma engelli olan kızını menfaat temin etmek amacıyla erkeklere pazarladığı, bu durumdan baba Y.K.'nın haberi olmasına rağmen sessiz kaldığı belirtildi.



Otomobilde tecavüz



İddianamede, anne H.K.'nın son olarak kızı B.K.'yı para karşılığında sanık D.G.'nin evine gönderdiği, özürlü kızın, D.G. ile birlikte dışarıda dolaştıktan sonra bir barda içki içtikleri, daha sonra sanık D.G.'nin otomobili tenha bir yerde yol kenarına park ederek B.K. ile cinsel ilişkiye girdiği yer aldı. D.g.'nin daha sonra başka bir arkadaşını da ilişkiye girmek için çağırdığı, özürlü kızın korkarak kaçmaya çalıştığı, daha sonra D.G. tarafından yakalandığı ve sabaha karşı babasının evine götürüldüğü kaydedildi.



Anne H.K.'nın sabah kızını tekrar yanına alarak D.G.'nin evine götürdüğü, D.G.'nin ikinci kez özürlü kızla isteği dışında cinsel ilişkiye girdiği, ilişki sonrası evden çıktığı ve evin kapısını da kilitleyerek B.K.'nın evden kaçmasını engellediği ifâde edildi.



Doktor raporu: Bâkire değil, ruh sağlığı bozuk



B.K.'nın uzun süre evde mahsur kalması üzerine evin balkonuna çıkarak el ve kol hareketleriyle çevreden yardım istediği, bu sırada B.K.'yı balkonda gören D.G.'nin özürlü kızı sakinleştirmeye çalıştığı esnada mahalle sakinlerinin polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, genç kızı kurtarıdığı bildirildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan darp ve cebir raporunda, özürlü kızın boyun ve ense kısmında kızarıklıklar tespit edildiği, kızlık raporunda bakire olmadığı, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca verilen raporda ise beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak durumda olduğu kaydedildi.



Engelli kız korumaya alındı



İddianamede, anne H.K. ile baba Y.K.'nın ‘işitme engelli olan öz kızlarını zorla baskı altında fuhuşa sürükleyerek haksız menfaat temin etmek’ suçundan 20'şer yıl, engelli kızla cinsel ilişkiye giren D.G.'nin ise ‘beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak durumda olan kimseyle birden fazla cinsel ilişkiye girmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, tecavüz mağduru engelli kız için özel güvenlik koruma tedbirleri uygulanması yönünde de karar alındığı ifâde edildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

