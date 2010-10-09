Vicdanlar yine sızlayacak!

T24

Dilara’yı ters şeritte ezdi



Dilara’yı görmemiş!









6 ayda serbest kalabilir



Cinayet gibi kazalara karışan ve gencecik insanların ölümüne neden olan sürücüler birkaç aylık mahkumiyetin ardından serbest kalıyor. Durum böyle olunca kurallara uymayan sürücüler trafikte dehşet saçmaya devam ediyor. Vatan gazetesinde yer alan habere göre;Bu durnumu özetleyen bir tahliye henüz geçtiğimiz hafta yaşandıGeçen Kurban Bayramı’nda Bursa’da otomobiliyle otobüs durağına dalarak 5 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan üniversite öğrencisi Aıtl Arda Yavuz, 10 aylık mahkumiyetin ardından serbest kaldı. 22,5 yıl hapis cezası ile yargılandıktan sonra 5 yıl 10 ay cezaya çarptırılan Yavuz’un 10 ayda tahliye edilmesi kazada yakınlarını kaybeden aileleri isyan ettirdi. aileler karara itiraz etti.Türkiye henüz bu kararı konuşurken önceki gün benzer bir kaza da İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Bahçeşehir’deki evinden okuluna gitmek için yola çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Dilara Sarıkaya’nın azraili, ters şeride giren hafriyat kamyonu sürücüsü oldu. Okula gitmek için otobüs durağına gitmeye çalışan Dilara, yoldan karşıya geçiyordu. O sırada yol çalışması için mıcır boşaltan Mustafa Yerdelen yönetİmendeki hafriyat kamyonu bir anda terş şeritte hareket etmeye başladı. Genç kızı altına alan kamyon sürücüsü Yerdelen çevredeki vatandaşların çığlıkları sonucu genç kızı ezdiğini fark etti ve durdu. Ancak olan olmuştu. Dilara kendisini görmeden üstüne gelen kamyonun altında feci şekilde can verdi.Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü Mustafa Yerdelen gözaltına alınarak Bahçeşehir Polis Merkezi’ne götürüldü. Kamyon sürücüsü karakolda verdiği ifadesinde genç kızı hiç görmediğini, kamyonun altında kaldığından haberi olmadığını belirterek olayı gören gördü tanıklarının bağırmasından sonra durduğunu söyledi. Sorgusu tamamlanan kamyon sürücüsü daha sonra Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanan Yerdelen, cezaevine gönderildi.Yerdelen kazada yüzdü yüz kusurlu bulunmuş olmasına rağmen mevcut yasalar nedeniyle kısa bir yargılanmanın ardından serbest kalabilir. Çünkü ölümle sonuçlanan kazalarda sanıklar “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan yargılanıyor. Bunu düzenleyen TCK’nın 85/1’inci maddesi, sanığa 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngürüyor. Eğer sanığı yargılayan mahkeme sanığın kazayı bilinçli koşullarda işlediğine karar verirse, sanığın cezası “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 1/3 veya 1/2 oranında arttırılabiliyor. Ancak böyle kazaların ardından kusurlu bulunan sanıklar genellikle 6-10 ay arası bir mahkumiyetin ardından serbest kalıyor.