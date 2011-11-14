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Politika

'Vicdani Ret'te karar zamanı!

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, vicdani ret konusunda Milli Savunma Bakanlığı'nın bir çalışma hazırladığını

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, vicdani ret konusunda Milli Savunma Bakanlığı'nın bir çalışma hazırladığını belirterek, "Bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde karar aşamasına gelinmiş olacak. Çok kısa süre içinde bunu Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki dava süreçlerinde Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasındaki işbirliğinin daha etkin hale getirilmesi ve sürecin hızlandırılmasına ilişkin çalışmalar Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından bir basın toplantısıyla değerlendirildi.

Basın toplantısında bir gazetecinin vicdani ret ile ilgili sorusu üzerine Ergin, konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığının bir çalışma hazırladığını belirterek, "Bu hafta içinde olmazsa önümüzdeki hafta içinde karar aşamasına gelinmiş olacak. Çok kısa süre içinde bunu Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz. Bu konu öteden beri Türkiye'den beklenen bir konuydu. Milli Savunma Bakanlığımız ile bu konuyu takip ediyoruz. Onlar belli bir hazırlık yaptıklarını ifade ettiler. Kısa süre içerisinde çalışmalarını Başbakanlığa tevdi edecekler" diye konuştu.

Türkiye daha önce bu konuda tazminata mahkum edilmişti. Avrupa Konseyi de Türkiye'ye bu konuda uyarıda bulunmuştu.



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