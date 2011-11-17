'Vicdani ret PKK söylemidir'

Hülya Karabağlı - T24/ ANKARA



‘Askerlikten kaçmak isteyenlere yasal güvence’



‘Zengin aile çocukları ve PKK sempatizanları’

‘CHP rozeti takmış. CHP’li olamamış’

Özcan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemin ön sırasında olan vicdani ret düzenlemesini değerlendirdi. Vicdani ret kavramının ne anlama geldiğini anlatan Özcan, “Şu veya bu sebeple askerlik yapmayı ret etmektir. Yani halkın tabiriyle ‘askerlikten kaçmaktır. Vicdani ret düzenlemesi de askerlikten kaçmak isteyenlere yasal güvence sağlama düzenlemesidir”.“Vicdani ret projesini Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet projesi olarak değerlendiriyorum” diyen Özcan, "Avrupa Birliği böyle istedi. Ne yapalım mecburuz gibi yaklaşımları kabul etmiyorum. Sanki Avrupa Birliğinin her isteğini hükümet gerçekleştiriyor da, ‘vicdani ret hakkını tanıyın' deyince emir telakki ediyor”.Vicdani ret söylemi sahibinin terör örgütü olduğunusöyleyen Özcan, ”Önce PKK istiyor, AB destekliyor, hükümet de emir telakki edip, hayata geçiriyor”. Düzenlemeden, zengin aile çocukları ve terör örgütü sempatizanlarının yararlanacağını iddia eden Özcan, “Askerlik Anadolu’da Anayasal bir görev veya yasal bir zorunluluk olarak görülmez. Anadolu insanı için askerlik, vatan sevgisinin doğal bir tezahürüdür. Anadolu’da askerlik yapmayana kız vermezler… Analar çocuklarına ‘ sütünü helal etmez’. Fiziksel bir engeli sebebiyle ’çürük raporu’ verilen genç kışladan evine ağlayarak döner.., Bu ülke son 25 yıldır teröre binlerce şehit verdi… Buna rağmen Acılı anne- baba bağrına taş bastı, askerdeki çocuğu şehit olunca ‘ Vatan Sağ olsun’ demekten geri kalmadı.Yarın düzenlemesi çıksa bundan faydalanacak olanlar sadece zengin ailelerin çocukları ve bölücü terör örgüt sempatizanlarıdır. İnanın bir Anadolu çocuğu zaten böyle bir hakkı kullanmayı zul kabul eder.”“Vicdani ret düzenlemesi talep etmek, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet etmektir. Böyle bir teklif kimden, ne zaman ve ne şekilde gelirse gelsin, tabanın sesine kulak veren, şehit ailelerinin acısını paylaşan, Hakkari'de -20 derecede nöbet tutan askerin ne hissettiğini bilen, ve gerçekten vicdan sahibi bir milletvekili olarak "Vicdani ret" düzenlemesinin her zaman karşısında olacağım" dedi.Özcan, Dersim’le ilgili açıklamaları nedeniyle tepkileri üstüne çeken Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'le ilgili soruya, “ Açıklamalarını kabul etmek mümkün değil. Öyle anlaşılıyor ki, arkadaşımız CHP rozeti takmış ama CHP'li olamamış. CHP'li olmak CHP'nin tüm ilkeleri ve ideolojisine sahip olmak, Atatürk ve devrimlerine kayıtsız şartsız sahip çıkmaktır. Böyle bir beyanı kabul etmem söz konusu değildir.”