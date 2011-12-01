'Vicdani ret isteyen hapis yatıp askerlikten muaf olacak'

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, vicdani ret konusunda çalışma yapılacağını belirterek, “Askere gitmek istemeyene ceza vereceğiz. Cezayı hapiste çektikten sonra askerlikten muaf olacak” dedi.
Bedelli askerlik konusundaki düzenleme TBMM’de 14 saatlik yorucu görüşmelerin ardından kabul edildi.
Görüşmeler sırasında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, vicdani ret konusunda önemli açıklamada bulundu.
İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:
“Hem Adalet Bakanımızın dediği hem bizim arkadaşların ortak çalıştığı, diyoruz ki: Bu gibi ‘Ben askere gitmeyeceğim veya üniforma giymeyeceğim’ diyen insanlar için bir ceza yani her seferinde 3 yıl, 5 yıl değil. Bir ceza vereceğiz, o cezayı hapiste çektikten sonra da askerlikten muaf olacak. Düzenleme budur, bununla ilgili bir çalışma yapılacak.”