'Vicdani ret isteyen hapis yatıp askerlikten muaf olacak'

T24 -

Bedelli askerlik konusundaki düzenleme TBMM’de 14 saatlik yorucu görüşmelerin ardından kabul edildi.Görüşmeler sırasında Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, vicdani ret konusunda önemli açıklamada bulundu.İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:“Hem Adalet Bakanımızın dediği hem bizim arkadaşların ortak çalıştığı, diyoruz ki: Bu gibi ‘Ben askere gitmeyeceğim veya üniforma giymeyeceğim’ diyen insanlar için bir ceza yani her seferinde 3 yıl, 5 yıl değil. Bir ceza vereceğiz, o cezayı hapiste çektikten sonra da askerlikten muaf olacak. Düzenleme budur, bununla ilgili bir çalışma yapılacak.”