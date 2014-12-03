Vicdani Ret Derneği: Orduya ne bir saniye ne de bir kuruş

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bedelli askerlik duyurusu üzerine Vicdani Ret Derneği, orduya bir saniye hizmet etmeyi de bir kuruş ödemeyi de reddetmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almış olanlar için 18 bin TL’ye çıkarılan bedelli askerliği reddettiğini bir kez daha dile getiren dernek, “Askerlik, yaşadığımız coğrafyada halen zorunlu bir hizmet olarak dayatılırken; hükümet, getirdiği bedelli uygulamasıyla, bu angarya hizmeti reddedenlerin sayısını 534 bine düşürmeyi öngörüyor” ifadesini kullandı.

Dernek açıklamasında, “‘Yapmak istemiyorsanız, parasını ödeyin kurtulun’ diyen iktidara inat, orduya ne bir saniye hizmet etmeyi ne de bir kuruş ödemeyi reddetmeyi sürdürüyoruz” denildi.

Ya canını ya paranı

Açıklamada vicdani, politik ve dini sebeplerle zorunlu askerlik hizmetini reddedenlerin, vicdani retlerini açıklayanların sayısı gün be gün artıyorken, devletin çıkarttığı bedelli yasasıyla, yaşamını gaspedemediği ‘asker kaçakları‘na, ‘ya canını ya paranı‘ diyerek saldırmaya devam ettiği vurgulandı.

Ölmeyi ve öldürmeyi reddettiği, askere gitmediği için ‘kaçak‘ olarak adlandırılanların sayısı neredeyse 1 milyona yaklaşmışken, çıkan bedelli yasasının, devlet için yeni bir kazanç kapısına dönüştüğü ifade edilirken, parası olmayanın da bankalara borçlu hale getirildiği savunuldu.

Direnmeye devam

Dernekten yapılan açıklama “Devletin zorunlu askerlik hizmetiyle, banka kredisiyle gaspetmeye niyetlendiği yaşamlarımız için direnmeye, reddetmeye devam ediyoruz. Ölmeye, öldürmeye, zorunlu askerlik hizmetini öğrenmeye ne bir saniye ne de bir kuruş!” ifadeleriyle son buldu.