Vicdani Ret Derneği hak ihlallerini raporluyor

Türkiye'de vicdani ret hakkının, insan hakkı olarak tanınması için çeşitli çalışmalar yürüten Vicdani Ret Derneği, 2020 yılı itibariyle Türkiye’de yoklama kaçağı, bakaya, vicdani retçilerin yaşadıkları hak ihlallerini sistematik olarak raporlayacaklarını duyurdu.

Vicdani Ret Derneği'nin yaptığı açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de vicdani ret hakkının ihlal edildiğine ilişkin ilk kararını 2006 yılında "Ülke v. Türkiye" dosyasında verdi. 2011 yılında ise "Bayatyan v. Ermenistan" kararı ile vicdani reddi sözleşmenin 9. maddesinde yer alan düşünce, inanç ve din özgürlüğü kapsamında bir hak olarak tanımladı ve bu kapsamda ihlal kararı verdi.



AİHM, ayrıca "Erçep v. Türkiye" kararında sözleşmenin 9. maddesinin yanı sıra adil yargılanma hakkının da ihlal edildiğine karar verdi. AİHM ile birlikte, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin de Türkiye’de vicdani ret hakkına ilişkin düzenlemeler yapması gerektiğine dair kararları bulunmakta. Ancak Türkiye hükümeti bu konuda hala bir düzenleme yapmadı" denildi.

"Vicdani retçiler birçok hak ihlaline uğramakta"

Vicdani retçilerin birçok hak ihlaline maruz kaldığını belirtilen açıklama şöyle devam ediyor:

"Türkiye’de bakaya ve yoklama kaçağı olan insanlar, sigortalı işte çalışamamak, işten çıkarılmak, seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, eğitim hakkının engellenmesi gibi hak ihlalleriyle karşılaşmakta ve vicdani retlerini beyan ettikleri andan itibaren kişiler, bu kimlikleri nedeniyle kolluk güçleri, yargı ve toplum tarafından çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmakta.

Vicdani Ret Derneği, vicdani retçilerin karşılaştıkları bu ihlallerin anlaşılabilmesi, araştırılması ve belgelenmesi için vicdani retçilere, yoklama kaçaklarına, zorunlu askerlere ve vicdani ret hakkını kullanmak isteyen profesyonel askerlere ulaşmak istiyor.

Belirtilen ilgili kişiler online formu doldurabilir ve zorunlu askerlik sebebiyle yaşadıklarını düşündükleri herhangi bir hak ihlali varsa dernekle iletişime geçebilirler."

Vicdani ret hak ihlali bildirim formuna buradan ulaşabilirsiniz.