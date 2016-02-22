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Yaşam

Vicdani ret Anayasa Mahkemesi'nde

Vicdani reddin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

22 Şubat 2016 12:44

Dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirterek, askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden askerlik yükümlüsü hakkında idari para cezası verildi.  İsmini belirtmeyen bir vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu, "niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını" gerekli görerek Genel Kurula sevk etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, söz konusu başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde karara bağlayacak.

 

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var

 

Türkiye’de vicdani retçi olduğunu açıklayanlar yeni Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesine göre yargılanıyor. Bu maddeye göre; “Halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Fiil basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında arttırılır.”

Vicdani ret, birçok Avrupa ülkesinde ise yasal olarak tanınıyor. İngiltere, Danimarka, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İtalya, Avusturya, Portekiz, İspanya, Polonya, Macaristan, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya, Yunanistan ve Litvanya'da vicdani ret hakkının tanındığı ülkeler arasında.

 

Vicdani ret nedir?

 

Bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir. Vicdani retçiler kendilerini antimilitarist ya da pasifist olarak tanımlayabilmektedirler.

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