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Vicdani ret aktivisti Mehmet Tarhan Aydın'da gözaltına alındı, askerlik şubesine götürüldü

Tarhan 'askerlik kanununa muhalefet' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı

17 Eylül 2015 13:59

HDP Parti Meclisi üyesi de olan vicdani ret aktivisti Mehmet Tarhan, bu sabah erken saatlerde Aydın girişinde "askerlik kanununa muhalefet" gerekçesiyle gözaltına alındı.Tarhan daha sonra savcılık tarafından serbest bırakıldığını ve askerlik şubesine götürüldüğünü aktardı.

bianet’e konuşan Tarhan, Mart 2015’te hakkında firar davası açıldığını, bu dava çerçevesinde yakalama kararı verildiğini söyledi. Yakalama kararı nedeniyle Aydın’da gözaltına alındığını söyleyen Tarhan, önce savcılığa, ardından askerlik şubesine götürüldüğünü söyledi ve ekledi:

“Askerlik şubesinde birliğe teslim olmam için iki gün süre verdiler ve serbest bıraktılar. Bu şu anlama geliyor: Hakkımda yeniden yakalama kararı çıkartacaklar. Yani ‘sivil ölüm’ süreci yeniden başlayacak.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkiye'de vicdani ret hakkının sembol isimlerinden biri olan Tarhan, bu sabah erken saatlerde Aydın girişinde gözaltına alındığını kendi Twitter hesabından duyurdu.

Tarhan, Twitter’da “Az önce Aydın girişinde "askerlik kanununa muhalefet"ten aramam olduğu söylenerek gözaltına alındım. Aydın emniyetine götürülüyorum” mesajını paylaştı.

HDP Parti Meclisi üyesi de olan Mehmet Tarhan daha sonra yine Twitter aracılığıyla “Aydın adliyesinde savcıyı bekliyoruz. Dosya içeriğini ifade sırasında öğreneceğiz” bilgisini paylaştı.

Radikal'in telefonla ulaştığı Tarhan, savcılık tarafından serbest bırakıldığını ve askerlik şubesine götürüldüğünü aktardı.

 

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