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'Vicdani Red Derneği' kuruluyor

100 kurucu üyeyle başvurusu yapılacak olan derneğin, kuruluşu Vicdani Red Haftası’nda ilan edilecek

07 Mayıs 2013 19:12

Türkiye’nin vicdani red hakkını hala tanımaması üzerine bir araya gelen vicdani redçiler ve antimilitaristler, Vicdani Red Derneği kuracak. Derneğin kurucular kurulunda 100 kişinin olması hedefleniyor. Kuruluş ilanı ise Vicdani Redçiler Haftası yapılacak.

yeşilgazete.org'un haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ancak vicdani red hakkını tanımayan iki ülkeden biri olan Türkiye, peşpeşe AİHM’de vicdani red konusunda makum olması ve Avrupa Parlementosu Bakanlar Kurulu’nun 'kanuni düzenleme yapması' talebine rağmen, 4. Yargı Paketi’nde de vicdani red hakkına yer vermedi.

Bunun üzerine vicdani redçiler ve antimilitaristler İstanbul’da bir araya gelerek Vicdani Red Derneği kurma kararı aldı. Derneğin kurucularının 100 kişi olması hedefleniyor.

Vicdani retçiler Ali Fikri Işık, Doğan Özkan, Halil Savda, Ercan Aktaş, Muhammed Serdar Delice, eski esir asker İbrahim Yaylalı, Oğuz Sönmez, Uğun Bilkay kurucular arasında yer alıyor.

Derneğin kuruluşu, 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikle duyurulacak.

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