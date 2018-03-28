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Vicdanı rahat etmedi, cinayeti itiraf etti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde geçen 4 Şubat'ta dağ evinde öldürülen Metin Şahin'in (56) yanında bulunan ve çelişkili ifadeler verdiği için tutuklanan arkadaşı Cafer K

28 Mart 2018 14:18

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde geçen 4 Şubat\'ta dağ evinde öldürülen Metin Şahin\'in (56) yanında bulunan ve çelişkili ifadeler verdiği için tutuklanan arkadaşı Cafer K. (42), cezaevinde vicdanı rahat etmediği için cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.
Ören Yeni Mahallesi Kavucaktaş mevkiinde meydana gelen olayda, ırmak kenarındaki dağ evinin balkonunda Metin Şahin ile arkadaşı Cafer K., birilikte içki içti. Polise yapılan ihbarda, Metin Şahin\'in ormanlık alandan açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi. Verilen adrese giden polis, Metin Şahin\'in cesedini evin balkonunda buldu.
CİNAYETİ İŞLEDİ, FİLM GİBİ SENARYO HAZIRLADI
İhbarı yapan Cafer K. ise olay sonrası evden 1 kilometre uzakta ormanlık alanda polis tarafından bulundu. Cafer K., polise verdiği ilk ifadesinde ormanlık alandan ateş açıldığını ve arkadaşının öldüğünü, kendisinin ise kaçtığını iddia etti. Cafer K., suçu köylüsü F.K.\'nin de üzerine attı. Emniyette çelişkili ifadeler veren Cafer K., toplanan deliller ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. F.K. ise olay saatinde başka yerde olduğunu kanıtlayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
VİCDANI RAHAT ETMEDİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Cafer K. tutuklandıktan sonra konulduğu Beycuma M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu\'ndan ses ve görüntülü olarak soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Vicdanen rahat edemediği için cinayeti itiraf ettiğini söyleyen Cafer K., Şahin ile birlikte alkol alırken arazi satışı nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve ardından tabancayla ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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