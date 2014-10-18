Aralarında Rıza Sarraf, Barış Güler, Süleyman Aslan'ın da bulunduğu 53 kişi hakkında takipsizlik kararı verilen 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının TOKİ ile ilgili bölümünü hazırlayan ve açığa alınan eski Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kararı yönelik olarak "Vicdanı ölmüş hukukçuların vicdanları kanatan hukuksuz kararları ile maalesef adalet katlediliyor" ifadelerini kullandı.





T24’e değerlendirmelerde bulunan Nazmi Ardıç, 17 Aralık sürecinin tüm milletin ve dünya kamuoyunun gözü önünde olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kimse kimseyi aptal zannetmesin. Neler olduğunun herkes farkında. Vicdanı ölmüş hukukçuların vicdanları kanatan hukuksuz kararları ile maalesef adalet katlediliyor. Vicdanını öldürmüş bazı yargı mensuplarının elindeki adaletin kılıcı adalet dağıtmıyor. Hırsızlara, yolsuzluk yapanlara ilişmeyen adaletin kılıcı, aleyhlerinde hiçbir delil konmadan infaz edilmeye çalışılan masum vatan evlatlarının boynuna iniyor.



17 Aralık operasyonuna takipsizlik vererek tarihteki en önemli yolsuzluk faaliyetini yapanları yargının elinden kurtaran savcılar, bu yolsuzlukları ortaya çıkaran yüreği vatan sevgisiyle dolu olan yiğit polisleri hiçbir delil olmadan cezaevine koyuyor. Adalet mülkün temeliyse, bizzat vicdanını cebinde taşıyan hukukçular eliyle mülkün temeline dinamit konuluyor.



Bu devlet, tüm mali kaynaklarını kaybetse yaşayabilir. Savaşta Allah korusun insanımızın yarısını kaybetsek devlet yine yaşar. Ama adaletin yok edildiği bir süreçte, Allah korusun devletimizin yok olması mukadderdir. Allah milletimizi ve devletimizi bu kötü akıbetten korusun.”