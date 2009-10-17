'Vicdan sahibi olun, yalan haber yazmayın!'

'Kötülükle kol kola gezmeyin'

New York’ta romantik aşk hikayelerini konu alan 11 yönetmenin kısa filmlerinden oluşan ”New York, I Love you” filminde Fatih Akın’ın ”China Town” isimli kısa filminde başrol oynayan ve bunun gala gecesine katılan Uğur Yücel, THY’nin tarifeli uçağıyla saat 10.35’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi.Kendisinin de rol aldığı filmin galasına gitmesine rağmen hakkında ”Çek yasasına muhalefetten hapis cezasına çarptırıldığı için ABD’ye gittiği” yolunda haberler çıkan Uğur Yücel, Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının iddialarla ilgili soru yöneltmeleri üzerine tepki gösterdi.Oyuncu- Yönetmen Uğur Yücel, 97 bin lira borcunu ödememesi halinde hapse gireceği yönündeki iddiayı hatırlatan basın mensuplarına, "Oğlum manyak mısınız?" şeklinde tepki gösterdi. Yücel, iddianın yalan olduğunu savundu.Yücel, gazetecilerin, "97 bir TL borçla ilgili iddialara ne diyorsunuz?" sorusuna, "Oğlum manyak mısınız? Kötülükle kol kola gezmeyin, iyilikle kol kola gezin." sözleriyle tepki gösterdi. "Bir sürü iyi haber var etrafınızda, onlarla uğraşın. Vicdan sahibi olun, yalan haberler yazmayın! " diyen Yücel, 97 bin liralık borç nedeniyle hapse gireceği iddiasının yalan olduğunu ve tekzip edeceğini ifade etti.Uğur Yücel, "İddiaların aslı nedir?" sorusuna da, "Bırakın aslını filan şimdi ya! Yeter artık! Ne konusu? Ne aslı?" şeklinde sert yanıt verdi.