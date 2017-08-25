Vicdan azabıyla cinayeti itiraf eden eş katiline, yeniden 15 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)- BURSA\'da 57 yaşındaki Emine Kuru, 3 yıl önce çocukları tarafından apartman merdivenlerinde cesedi bulununca, düşerek yaşamını yitirdiği sanılarak toprağa verildi. Cenaze toprağa verilirken ayrı yaşadığı eşini öldürdüğünü itiraf edip15 yıl hapis cezasına çarptırılan 61 yaşındaki Mehmet Kuru\'nun cezasını, Yargıtay duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının bulunmaması nedeniyle bozdu. Tekrar yargılanan tutuklu Kuru, bakanlık avukatının hazır bulunduğu duruşmada, bir kez daha 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Osmangazi İlçesi Çirişhane Mahallesi\'nde bir çay ocağında işci olarak çalışan işçi emeklisi Mehmet Kuru, çocuklarının da oturduğu kendilerine ait 5 katlı apartmanda, 3 çocuğunun annesi 40 yıllık eşi Emine Kuru ile anlaşamayınca, dördüncü kattaki boş daireye yerleşti. Zaman zaman alt katta oturan eşinin yanına gidip çamaşırlarını yıkatan Mehmet Kuru, 2014 yılında ayrı yaradığı eşi ile evinin kapısının önünde, çamaşırların yıkanıp ütülenmesi konusunda tartıştı. İddaya göre Kuru, dövdüğü eşini boğarak öldürdükten sonra binadan ayrıldı.

EŞİ TOPRAĞA VERİLİRKEN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çocukları, dördüncü kattaki merdivenlerde cansız olarak bulduğu Emine Kuru\'nun, rahatsızlandığı için düşerek öldüğü sanıldı. Doktorların \'normal ölüm\' raparu verdiği Emine Kuru\'nun cenazesi Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılmayıp aynı günün akşam saatlerinde polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Kuru, 8 yıldır aynı binada ayrı yaşadığı eşi Emine Kuru\'nun olay günü sabah saatlerinde evinin kapısını çalıp, \"Sen benim iç çamaşırlarımı neden çaldın\" diyerek kendisine saldırdırıp, elindeki anahtarları yüzüne attığını söyledi. Eşinin bu davranışına sinirlendiğini belirten Kuru, \"Canım yanınca onu ittim. Yere düştü. Boğazını sıktım. Bu sırada \'hacı\' diye bağırınca dizimle boğazına bastırdım. 3- 5 dakika sonra hareketsiz kaldı. Öldüğünü düşünerek, üzerimi giyip evden ayrıldım. Telefonumu kapatıp, dışarıya çıktım. Uzun bir süre gezdikten sonra cinayeti itiraf edip teslim oldum\" dedi.

Mehmet Kuru\'nun ifadesi üzerine, defnedilen Emine Kuru\'nun cenazesi çıkartılıp otopsi yapılınca, boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Kuru tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında \'Yakın akrabayı öldürmek\' suçundan dava açılan ve suçlamaları kabul eden Mehmet Kuru, 2015 yılının Mayıs ayında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti suçun haksız tahrik altında işlenmesi ve sanığın iyi halini dikkate alarak bu cezayı 15 yıla düşürdü.

Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın avukatının katılmamasını gerekçe göstererek kararı usulden bozdu. Yeniden hakim önüne çıkan Mehmet Kuru, bakanlık avukatının hazır bulunduğu duruşmada yine 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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