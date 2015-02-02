İstanbul Sirkeci'deki feribot kazasında hayatını kaybeden Ece Su Yılmaz ve anneannesi Şaziye Güleren'in ölümüne ilişkin görülen davanın bilirkişi raporuna ünlü oyuncu Bergüzar Korel tepki gösterdi. Raporda anne Ebru Güleren Yılmaz'ın yüzde 45 kusurlu bulunmasına ilişkin olarak, "O rapora imza atıp, bu yalana ortak olanlar, dilerim ki Ebuşumuzun akıttığı her gözyaşında vicdan azabından boğulun" dedi.

Bergüzar Korel, kişisel Instagram hesabından avukatın yaptığı açıklamayı paylaşarak altına şu yorumu düştü:

"Bir aileyi yok ettiniz yetmedi! Şimdi de evladının özlemiyle hayata tutunmaya çalışan bir anneyi onun ölümünden sorumlu tutuyorsunuz. Kapağı açık hareket eden geminin kaptanını değil, o gemiye alelacele bindirilen o anneyi suçluyorsunuz! Üstelik ilk bilirkişi raporunda kaptan %100 asli kusurlu bulunmuşken... O ikinci rapora imza atanlar... O rapora imza atıp, bu yalana ortak olanlar, dilerim ki Ebuşumuzun akıttığı her gözyaşında vicdan azabından boğulun. Boğulun ki anlayın, o karanlık sularda evladı ellerinden kayıp giden o annenin ne hissettiğini."