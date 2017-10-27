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Viasea Akvaryum 29 Ekim’de çocuklara ücretsiz

İSTANBUL, (DHA) -VİASEA Akvaryum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gün boyu bando gösterisiyle görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor

27 Ekim 2017 15:59

İSTANBUL, (DHA) -VİASEA Akvaryum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gün boyu bando gösterisiyle görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Onbinlerce deniz canlısını doğal yaşam alanlarında sergileyen Viasea Akvaryum, Cumhuriyet Bayramı’na özel 4-12 yaş aralığındaki çocuklara beraberlerindeki ebeveynleriyle birlikte ücretsiz ziyaret imkânı sağlayacağını açıkladı.

Kampanya dâhilinde sadece 29 Ekim’de, belirtilen yaş sınırı içerisindeki çocuklar biletli bir yetişkinle birlikte ücretsiz gezebileceği belirtildi. Ziyaretçilerine uzman dalgıçlarla birlikte köpek balıklarıyla dalma fırsatı tanıyan tema park, bünyesinde barındırdığı rehabilitasyon merkeziyle de deniz canlılarına önemli katkı sağlıyor.

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