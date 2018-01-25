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Vialand AVM ve eğlence merkezi Emıtt 2018'de yerini aldı

İSTANBUL, (DHA)- GÜRSOY Grup tarafından İstanbul'da hizmete sunulan alışveriş ve eğlence merkezi Vialand,  Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'nda yerini aldı

25 Ocak 2018 17:42

İSTANBUL, (DHA)- GÜRSOY Grup tarafından İstanbul\'da hizmete sunulan alışveriş ve eğlence merkezi Vialand,  Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)\'nda yerini aldı.

Dünyanın en iyi beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT, bu yıl 25-28 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşiyor. Fuarda yer alan firmalardan Vialand da EMITT 2018’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

\"EMITT İLE ÖRTÜŞEN BİR MİSYONUMUZ VAR\"

Türk turizmine ciddi bir katma değer sağladıklarını belirten Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, “EMITT, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla turizm sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlıyor. Bu anlamda EMITT ile örtüşen bir misyonumuz var. Çünkü biz de Gürsoy Grup çatısı altında faaliyet gösteren, kendi alanında ilk olan ve turizm sektöründe katma değer yaratan Vialand ve Venezia Mega Outlet gibi iki özel projeyi yönetiyoruz. Özellikle Vialand, İstanbul’un markalaşmasına çok ciddi katkı sunuyor. Misyon ve vizyonumuz çerçevesinde yatırımlarımızı genişletmeye, markalarımızla birlikte turizm sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Fuar süresince Vialand standında çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek. Tema parkın maskotlarının gösteriler yapacağı stantta, Çarkıfelek yarışması ile Tema Park ve Jungle İstanbul biletinin yanı sıra çeşitli hediyeler kazanma şansı da ziyaretçilere sunulacak.

(FOTOĞRAF)

 

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