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Yaşam

Viagra'yı kahveden sonra içti, öldü

59 yaşındaki M.İ.A.'nın kahveden sonra viagra içmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü

16 Ağustos 2015 18:29

Evli ve iki çocuk babası 59 yaşındaki M.İ.A.'nın kahvenin ardından viagra içti. Sevgilisiyle birlikte olduktan sonra fenalaşan M.İ.A acil sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA’da yer alan habere göre, olay, dün saat 18.30 sıralarında, Denizli Hacı Kaplanlar Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Afyonkarahisar'da doğramacılık yapan, evli ve iki çocuk babası M.İ.A., Denizli'ye gelerek sevgilisi H.B. ile apartta bir araya geldi.

Kahvenin ardından cinsel gücü arttırıcı özelliğe sahip viagra hapı içtiği ve sevgilisiyle girdiği ilişki sonrası bir anda fenalaşıp yere yığıldığı öne sürülen 59 yaşındaki M.İ.A. yaşamını yitirdi. İddiaya göre, ilişki öncesi kahve ve ardından cinsel gücü artıran viagra hapı içen M.İ.A., bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. H.B.'nin telefonla olay yerine çağırdığı acil sağlık ekipleri, M.İ.A.'ya müdahale etti. Ancak hayata döndüremedi.

 

Morga kaldırıldı

 

Polisin evde yaptığı incelemenin ardından M.İ.A.'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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