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Sağlık

Viagra'nın patent süresi bitiyor

Viagra'nın patent süresi önümüzdeki cuma gününden itibaren bitiyor

25 Haziran 2013 14:46

Ereksiyon sorunlarının tedavisinde kullanılan viagranın patent süresi 28 Haziran'dan itibaren doluyor. Patentin düşmesi, ilaç fiyatının tablet başına 15 dolardan 1,5 dolara kadar inmesi şeklinde yorumlanıyor.

Viagra 15 yıldır doktorların sıklıkla yazdığı ilaçların ilk sıralarında yer alıyor. Ancak ereksiyon sorunlarının tedavisinde adeta bir devrim yaratan ilacın patent süresi önümüzdeki cuma gününden itibaren bitiyor.

Bu da, Pfizer'ın bundan sonra ilacın farklı versiyonlarını satmak isteyen rakipleri karşısında zor zamanlar geçireceği anlamına geliyor. Patentin düşmesi, ilaç fiyatlarının tablet başına 15 dolardan 1,5 dolara kadar inmesine yol açabilir. Pfizer'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patenti 10 yıl daha devam edecek ancak kuruluş İngiltere'de kendi jenerik ilaç versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.

Viagra'da kullanılan sildenafil, Pfizer'in İngiltere'deki tesislerinde geliştirildi. Yüksek basınca karşı tedavi amaçlı yapılan araştırmalarda, ilacın beklenmedik bir etkisi fark edildi. Araştırmalar sonucunda ilaç, erektil disfonksiyonun (ED) tedavisinde kullanılmak üzere piyasaya sürüldü.

Futbol efsanesi Pele de, ereksiyon sorunları konusundaki kampanyada rol aldı. Ancak, Pele gazetelere yaptığı açıklamada, kendisinin ereksiyon sorunu olmadığını belirtmişti.

Pfizer'ın İngiltere'deki yönetici direktörü Jon Emms, Viagra'nın ilk kez erektil disfonksiyona ilişkin kötü anlamları geriye iterek hasta dostu bir tedavi yaklaşımı başlattığını söyledi.

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