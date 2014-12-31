Viagra'nın babasına İngiltere'den şövalye nişanı

Araştırmaları ile Viagra'nın bulunmasına öncülük eden Doktor Simon Campbell, İngiltere'de verilen Yeni Yıl Ödülleri'nde Şövalye Nişanı ile onurlandırıldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Dr. Campbell, Pfizer ilaç şirketi için çalışırken Viagra'nın bulunmasını sağlayacak araştırmalar yürüttü. 26 yıl boyunca Pfizer'de çalışan Campbell, yüksek tansiyonun tedavisinde kullanılması hedeflenen üç ilaç üzerinde çalıştı. Son ürettiği ilacın yan etki olarak "penisteki kan akışını hızlandırdığı" ortaya çıktı. Daha sonra geliştirilen bu ilaç Viagra adıyla 1998'de piyasaya sürüldü ve büyük ilgi gördü.

Ancak Campbell, Viagra'yı icat edenin kendisi olmadığını söylemişti. Viagra'nın bulunmasına vesile olan ilacın araştırmasını yazanlardan biri olan kimyager, bu makalede ilacın erekte olmaya etkisinden hiç bahsetmemişti. Ardından araştırma başkaları tarafından satın alınarak geliştirilmişti.

Campbell, daha önceki bir konuşmasında Viagra'yı bulmadığını ama buluşun öncüsü olduğunu söylemiş ve eklemişti:

"Ben Viagra'nın patent sahibi değilim. Ama kendime Viagra'nın babası diyebilirim çünkü tohumu atan ve projeyi başlatan benim...Viagra'nın piyasaya sürüldüğü gün, doğum günümdü ve New York'taydım."

'Çılgın Profesör' de ödüllendirildi

Şövalye Nişanı ile onurlandırılan bir diğer kimyager ise YouTube'daki videolarıyla ünlenen ve "Çılgın Profesör" lakabını alan Prof. Martyn Poliakoff oldu.

Yeşil ve sürdürülebilir kimyanın öncülerinden biri olarak tanınan profesör, kendisine verilen ünvanı "mutlulukla ve bir parça da mahcubiyetle" karşıladığını söyledi.

Nothingham Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Poliakoff, 2008 yılından bu yana internette paylaştığı videolarla tanınıyor.

Profesör, gazeteci Brady Haran ile bu "çılgın" fikri hayata geçirdiklerini, "Beş hafta içinde 120 video çektiklerini" söyledi.

Her kimyasal element ile ilgili bir video çeken Poliakoff, videolarına olan ilgiyi şu ifadelerle aktardı:

"Bitirdiğimizde pek çok hayranımız bize 'Ne yaparsanız yapın ama video çekmeye devam edin!' diyordu"

Video çekmeye devam eden ikilinin YouTube kanalına ilgisi sürüyor. Öyle ki, kanalın görüntülenme sayısı 80 milyonu aşıyor.

Prof. Poliakoff bu ilginin biraz da kendisinin insanların hayalindeki "deli profesör" görüntüsünden kaynaklandığını kabul etti ve ekledi:

"Ben bile görüntümün insanların kafasındaki bilim insanı görüntüsüne uyduğunu kabul etmek durumundayım."